Elisabetta Canalis alle sfilate di New York: il primo look della Fashion Week è trasparente e bon-ton Elisabetta Canalis ha dato il via alla sua New York Fashion Week. Nelle ultime ore ha partecipato alla sfilata di Tory Burch, apparendo meravigliosa in un look che ha mixato sensualità e bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

È cominciato il mese delle Fashion Week dedicato alla stagione Autunno/Inverno 2023-24, a dare il via alle danze è stata New York, la Grande Mela, dove da diversi giorni si stanno svolgendo le attesissime sfilate di alcune delle Maison più famose al mondo. Le star che vi partecipano sono moltissime, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico nelle ultime ore è stata soprattutto l'italianissima Elisabetta Canalis. Dopo aver documentato la partenza con un adorabile look cozy (ma dai dettagli griffati), è apparsa tra le prime file del front-row dello show di Tory Burch: ecco cosa ha indossato per sfidare le celebrities internazionali presenti all'evento a colpi di stile.

Il look di Elisabetta Canalis alla New York Fashion Week

Per il suo impegno ufficiale alla New York Fashion Week Elisabetta Canalis ha curato il suo look nei minimi dettagli, mixando alla perfezione glamour, sensualità e bon-ton. Naturalmente ha puntato sull'eleganza di Tory Burch, apparendo meravigliosa in black&white. Ha osato con le trasparenze, abbinando un top bianco con le maniche lunghe a una gonna longuette nera, tutto dall'effetto vedo-non vedo che lasciava in vista l'intimo coordinato. Gli slip, però, si intravedevano appena, visto che per la maglia stato scelto "ad hoc" un modello lungo fin sotto al fondoschiena.

Elisabetta Canalis in Tory Burch

Elisabetta Canalis con le scarpe logate

A completare il tutto non poteva mancare un accessorio con il logo monogram di Tory Burch in bella vista: le scarpe, ovvero un paio di décolleté neri col tacco a spillo, erano decorati con l'iconica croce sulla punta. Elisabetta ha poi aggiunto una cintura con un maxi pendente sul davanti e una borsetta mini in total black. Ha rivoluzionato l'hair look, dicendo addio alle pieghe lisce a favore di onde dall'effetto super naturali. Insomma, la Canalis è una vera e propria icona fashion e non ha nulla da invidiare alle dive internazionali. Parteciperà ancora ad altre sfilate newyorkesi nelle prossime ore?