Il Piccolo Principe sfila a New York: lo spettacolare show di Thom Browne ci fa tornare bambini La sfilata di Thom Browne è stato uno degli show più emozionanti della New York Fashion Week: lo stilista ha riletto la storia del Piccolo Principe e ha sorpreso il compagno con un regalo per San Valentino.

Il Piccolo Principe ha compiuto 80 anni, ma non ha ancora smesso di affascinarci. Anzi, dopo aver accompagnato l'infanzia di molte generazioni ed essere arrivato al cinema e in teatro, ora il principino di Antoine de Saint-Exupéry conquista le passerelle. Il merito è dello stilista Thom Browne, che alla New York Fashion Week ha stupito tutti con uno show fiabesco ispirato proprio al Piccolo Principe: in passerella hanno sfilato personaggi ispirati alla volpe, al principe, abiti con stelle e pianeti e borse orologio uscite direttamente dalle pagine del libro.

Eclettico e irriverente, Thom Browne è uno dei nomi più sorprendenti sulla scena. E anche stavolta non si è risparmiato, mettendo in scena uno spettacolo sontuoso di oltre mezz'ora alla New York Fashion Week per presentare la nuova collezione Autunno/Inverno 2023-24. E mentre la moda guarda al minimalismo e si parla di Recession Coresi parla di Recession Core, Thom Browne fa la scelta opposta e decide di farci sognare attraverso la moda, fuggendo dal mondo reale per rifugiarsi tra le pagine di una delle storie più famose al mondo.

In una passerella con un aereo al centro e pianeti sospesi, i modelli sfilano facendo rivivere i personaggi: c'è il pilota con la tuta imbottita, il principe con i capelli biondi a punta come una stella e una giacca oversize.

Ci sono i pianeti visitati dal principe, dipinti su abiti di seta, e c'è la volpe con il suo manto rosso. Colpisce poi la differenza tra gli adulti burocrati, vestiti con cappotti dalle spalle esagerate e completi in tweed, e i bambini, con abiti destrutturati, scomposti e annodati.

Spazio poi all'ironia degli accessori: stelle, pianeti, aeroplani e ovviamente l'orologio che campeggia su borse e tacchi scultura perché "è il tempo perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante".

L'omaggio romantico nella sfilata di Thom Browne

"Sono gli adulti che non capiscono niente e i bambini che capiscono tutto – ha commentato lo stilista a margine della sfilata – È importante creare una fantasia che renda il mondo molto più interessante con cui vivere". Ma le sorprese non sono finite qui: al termine dello show Thom Browne è uscito dal backstage per portare al suo compagno Andrew Bolton una scatola di cioccolatini per San Valentino. Anche nella moda c'è spazio per un po' di romanticismo e per tornare bambini.