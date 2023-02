Chiara Ferragni alle sfilate di Milano con la cravatta (e senza Fedez) Chiara Ferragni e Fedez stavolta non erano insieme alla sfilata di Prada, appuntamento in cui in passato hanno preso parte in coppia. È davvero crisi tra i due?

A cura di Giusy Dente

Tra sfilate, feste, cocktail party e dj set la Milano Fashion Week sta entrando nel vivo. Sono giunti in città ospiti da ogni parte del mondo, per assistere agli show con cui le Maison stanno portando in passerella le collezioni Autunno/Inverno 2023-24. Qualcuno è pronto a scommettere sull'arrivo di Rihanna col figlio mentre nei giorni scorsi ha fatto un'apparizione anche Lizzo. Ospite immancabile dell'evento è come sempre Chiara Ferragni, che si sta destreggiando tra uno show e l'altro della Settimana della Moda milanese.

Chiara Ferragni ospite di Prada

Archiviata l'esperienza sanremese, che è stata per Chiara Ferragni il Battesimo televisivo, l'imprenditrice si è buttata a capofitto in un nuovo impegno: la Milano Fashion Week. L'influencer è ospite d'onore a tutte le principali sfilate. Nella prima giornata ha assistito agli show di Fendi e Etro: nel primo caso ha sfoggiato un look in toni neutri dall'estetica vagamente riconducibile agli anni Duemila, poi è passata a un outfit total black con bralette e calze a rete.

Nella seconda giornata di sfilate non poteva mancare a quella di Prada; tra gli ospiti anche Mahmood e Emma Roberts. La Maison ha portato in passerella una collezione sensuale e raffinata, un'ode alla leggerezza e all'eleganza. Per l'occasione Chiara Ferragni ha puntato sull'intramontabile black&white in chiave rock.

Ha indossato una camicetta bianca abbinata a longuette di pelle, con trench di pelle senza colletto dall'effetto dark. Ha completato il look con una borsa a mano, décolleté con l'iconico logo a triangolo del brand sulla punta e nuovamente calze a rete, che hanno dato un tocco grintoso e deciso all'outfit. Ha aggiunto anche una cravatta scura.

Chiara Ferragni senza Fedez alle sfilate

Anche alla sfilata di Prada, così come quelle precedenti, Chiara Ferragni era da sola: ad accompagnarla non c'era il marito Fedez. La cosa è apparsa strana: è vero che agli appuntamenti della Settimana della Moda l'imprenditrice solitamente prende parte da sola, ma una delle eccezioni in passato è stata appunto lo show di Prada.

Hanno partecipato in coppia alle sfilate Autunno/Inverno 2022-23 e anche a settembre, alle sfilate della Primavera/Estate 2023, hanno rispettato la tradizione. Vero è, che il rapper al momento è preso da altri progetti: ha presentato il suo nuovo podcast e c'è il lancio di LOL 3 alle porte (in cui è conduttore con Frank Matano).

Vedere Chiara Ferragni da sola alla sfilata di Prada, però, ha ulteriormente avvalorato l'ipotesi della crisi di coppia in corso. I due non si vedono insieme da giorni, sia a Milano che sui social e pare addirittura che lui stia dormendo sul divano. Sono separati in casa davvero o è solo un'abile mossa di marketing in vista dell'uscita di Ferragnez 2?