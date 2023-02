Lizzo arriva a sorpresa alla Milano Fashion Week (e chiede un selfie ad Anna Wintour) La cantante Lizzo ha fatto un’apparizione alla Milano Fashion Week con un nuovo look bon ton in tweed e ha incontrato la regina dell’editoria di moda Anna Wintour.

La Milano Fashion Week è ufficialmente iniziata, richiamando a Milano star da tutto il mondo. Tra una sfilata e l'altra può succedere di tutto, anche di incontrare il proprio idolo: lo ha dimostrato la popstar Lizzo, arrivata nel capoluogo lombardo "a sorpresa": la cantante icona di body positivity è ormai un'icona di stile a tutti gli effetti e non ha esitato a chiedere un selfie alla regina della moda in persona, Anna Wintour, copiandole il look!

Lizzo arriva a Milano con il look bon ton

La popstar Lizzo ha annunciato l'arrivo in Italia con un video in hotel in cui parla in italiano: "Sono in Milano, bitches". In occasione della Fashion Week ha deciso di cambiare stile, dicendo addio ai body iridescenti per sfoggiare un tubino bon ton in tweed colorato, abbinato a una giacca corta coordinata con bottoni e profili neri. Il look, sui toni dell'arancio e del giallo acceso, è completato da un paio di scarpe con il tacco dorate e una pochette. L'outfit, ha rivelato lo stylist Reginald Reisman, è interamente firmato Gucci.

Poco dopo, Lizzo ha postato un nuovo selfie, questa volta con un'ospite speciale: Anna Wintour, leggendaria direttrice di Vogue America. "Guardate chi ho incontrato!" ha scritto su Instagram. Le due donne sono coordinate anche nello stile: hanno infatti scelto lo stesso brand. Wintour nella foto indossa un abito lungo a fiori di Gucci (direttamente dalla sfilata Gucci Twinsbourg) e gli immancabili occhiali da sole scuri, dettaglio ‘copiato' anche da Lizzo. L'occasione dell'incontro? La cena di gala alla Starbucks Reserve Roastery: Anna Wintour era presente e Lizzo potrebbe essere la misteriosa cantante ‘vincitrice di un Grammy' annunciata come ospite d'onore della serata. Una cosa è certa: in fatto di sorprese la Fashion Week non delude mai!