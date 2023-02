Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week in pantaloni cargo e cardigan (senza niente sotto) Chiara Ferragni (senza Fedez) ha partecipato allo show di Fendi della Milano Fashion Week. Ha scelto un look in toni neutri con tocco di colore: occhiali verdi.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Fendi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non c'è Fashion Week, senza Chiara Ferragni. L'influencer è ospite fissa agli show della Settimana della Moda e per non perdersi nulla, delle novità proposte delle Maison, è solita spostarsi tra Parigi, New York e Milano, che accolgono l'una dopo l'altra l'evento. Dopo le sfilate della Haute Couture nella capitale francese è ora la volta della Milano Fashion Week. Il programma un fitto calendario di appuntamenti imperdibili, per fashion addicted e influencer. Nella prima giornata spiccano subito i nomi di Etro, Roberto Cavalli, Diesel e Fendi. A quest'ultimo evento era presente anche Chiara Ferragni.

Fendi sfila alla MFW

Kim Jones ha portato in passerella la sfilata Autunno/Inverno 2023-24, una collezione caratterizzata da silhouette pulite, eleganti e leggere: la rilettura dei classici sartoriali in chiave più glamour e alleggerita. Per l'occasione, Jones ha pensato a una passerella luminosa, con le modelle immerse in un fascio di luce e un arcobaleno sotto i piedi.

Chiara Ferragni in Fendi

Chiara Ferragni allo show di Fendi

Assieme a Chiara Ferragni erano presenti anche Anna Wintour, l'attrice Christina Ricci e la stilista Donatella Versace. L'imprenditrice ha preso parte all'evento da sola, senza Fedez e questo ha avvalorato ulteriormente le voci che li darebbero in forte crisi coniugale. Da diversi giorni non si vedono insieme sui social, benché siano stati comunque avvistati a Milano.

Chiara Ferragni in Fendi

Per l'occasione l'imprenditrice ha puntato su un look dai toni neutri e chiari firmato Fendi. Dopo l'outfit scintillante con doppio spacco sfoggiato alla serata di gala targata Nespresso (brand di cui è testimonial) stavolta ha invece scelto un cardigan a costine un po' anni Duemila, parzialmente sbottonato e portato con niente sotto.

Chiara Ferragni in Fendi

La 35enne è una fan di questo capo! Lo ha abbinato a un paio di pantaloni cargo lucidi con tasconi impreziositi col logo della Maison. A completare il tutto borsa marrone, stivaletti pitonati e occhiali con lenti verdi, per dare un tocco eccentrico di colore all'outfit.