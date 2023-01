Chiara Ferragni irriconoscibile a Parigi: la Fashion Week comincia con un nuovo look Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Questa mattina ha partecipato alla sfilata di Schiaparelli, Maison che la vestirà a Sanremo, e ne ha approfittato per sfoggiare un look inedito.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tra i nomi più in vista del mondo della moda e, sebbene ora come ora sia impegnatissima con i preparativi per il Festival di Sanremo, non si è voluta perdere la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture. Ieri, dopo aver passato la mattinata al parco giochi con i figli, è volata in Francia e questa mattina ha partecipato alla prima sfilata, quella di Schiaparelli, Maison che firmerà alcuni dei suoi outfit all'Ariston. In passerella si sono visti degli audaci abiti con la testa di leone ispirati alla Divina Commedia, mentre lei nel front-row ha lasciato spazio all'eleganza, alle provocazioni e soprattutto a un inedito hair look.

Chi ha firmato il completo nero di Chiara Ferragni

Per dare il via alle sfilate Haute Couture P/E 2023 Chiara Ferragni ha puntato sul total black. Nel front-row dello show di Schiaparelli ha sfoggiato un look firmato dal direttore creativo Daniel Roseberry, che per lei ha pensato a un completo dark caratterizzato da micro shorts-culotte a vita alta e una camicia coordinata con i polsini a palloncino di raso e il seno appuntito.

Chiara Ferragni in Schiaparelli Couture

Per completare il tutto l'imprenditrice ha indossato un paio di collant velati decorati con dei micro pois, un paio di décolleté col tacco di Roger Vivier e un cinturone che le ha segnato il punto vita. La vera chicca? Una borsetta-scultura, un modello mini shopper con sopra delle applicazioni d'oro che hanno riprodotto un viso sorridente.

Chiara e Valentina Ferragni in Schiaparelli

Chiara Ferragni con lo chignon gioiello

A fare la differenza nel look parigino di Chiara Ferragni è stata l'acconciatura: un raccolto tirato e gelatinato che l'ha resa quasi irriconoscibile. Lo ha portato con la fila molto laterale e con un'onda poco sopra l'orecchio sinistro proprio come la sorella Valentina, anche lei presente alla sfilata.

La nuova acconciatura di Chiara Ferragni

Lo chignon di Chiara non solo è stato decorato con una foglia gioiello in total gold, ma ha anche rivelato dei maxi orecchini scultura coordinati a forma di occhio. Eye-liner marcatissimo che ha esaltato gli occhi, rossetto bordeaux e sguardo fiero: nell'outfit e nella pettinatura scelti per lo show avrà "nascosto" degli indizi per il prossimo Sanremo?