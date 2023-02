Chiara Ferragni come Belén: all’evento di gala indossa il suo stesso abito brillante con doppio spacco Chiara Ferragni ha partecipato a un evento di gala milanese ieri sera e per l’occasione ha puntato tutto sugli scintillii. Il dettaglio che non è passato inosservato? Lo stesso abito col doppio spacco era già stato indossato da Belén Rodriguez.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna più desiderata e seguita del momento. Dopo aver partecipato a Sanremo con i suoi abiti manifesto, tutti vogliono sapere ogni dettaglio della sua vita privata ma, forse complice la presunta crisi con Fedez, ha ridotto drasticamente la presenza sui social. Fatta eccezione per post e Stories dedicati agli impegni professionali, preferisce condividere pochissimo i dolci siparietti familiari che prima documentava nei minimi dettagli. Ieri sera, dopo aver mostrato i preparativi per la Fashion Week in micro shorts e mocassini, è tornata a partecipare a un evento mondano. Ha presenziato a una serata di gala organizzata da Nespresso, brand di cui è testimonial, e per l'occasione non ha rinunciato agli scintillii.

L'abito di cristalli di Chiara Ferragni

Continua il "mistero" sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: all'evento milanese di ieri sera l'imprenditrice ha voluto al suo fianco solo le sorelle Francesca e Valentina e il papà Marco, mentre del marito nessuna traccia. Al di là del gossip, però, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il look che ha sfoggiato per il primo evento di gala post-Sanremo.

Chiara Ferragni con le sorelle e il padre all’evento di gala

Chiara ha puntato tutto sull'eleganza di Ermanno Scervino, indossando un lungo abito della collezione Primavera/Estate 2023. Si tratta di un modello sottoveste in grigio tempestato di cristalli, caratterizzato da due maxi spacchi laterali che hanno lasciato le gambe in vista.

Ermanno Scervino P/E 2023

Dove abbiamo già visto lo slip dress scintillante

La Ferragni ha completato il tutto con un paio di sandali silver col tacco a spillo, con i gioielli in oro e diamanti della sua collezione di preziosi e con una piega extra liscia che ha messo in risalto il nuovo caschetto. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted più attenti?

Belén Rodriguez in Ermanno Scervino

L'abito scintillante era stato "già visto" nel mondo dello spettacolo: prima di Chiara a indossarlo era stata Belén Rodriguez, che per l'ultima puntata dell'edizione 2022 de Le Iene aveva scelto proprio lo slip dress luminoso di Ermanno Scervino. Insomma, a quanto pare il vestito sottoveste tempestato di cristalli è il più amato dalle star: riuscirà a diventare il capo must della prossima primavera?