Chiara Ferragni pronta per la Fashion Week: con micro shorts e mocassini reinterpreta lo stile college Chiara Ferragni è pronta per dare il via a una nuova Milano Fashion Week. Il look con cui ha anticipato le sfilate? Ha reinterpretato lo stile college in chiave sensuale e rock.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week dedicata all'Autunno/Inverno 2024 è ufficialmente cominciata e sono moltissime le Maison che si apprestano a lanciare le loro nuove collezioni con degli show spettacolari e d'impatto. Le star le seguiranno direttamente dalle prime file dei front-row e di sicuro proveranno ad attirare tutti i riflettori su di sé con dei look sofisticati e glamour. Ieri per loro è stata una giornata di preparativi e a dimostrarlo è stata Chiara Ferragni, che sui social ha documentato il ritorno in ufficio, preannunciando che nelle prossime ore sarà alle sfilate. L'outfit con cui ha dato il via alla sua Settimana della Moda? Comodo, sensuale e super trendy.

Chiara Ferragni torna in ufficio dopo Sanremo

Chiara Ferragni ha appena portato a termine la sua prima e fortunatissima esperienza al Festival di Sanremo ma sembra non volersi fermare neppure per un istante. È già pronta per partecipare alla Milano Fashion Week, evento in occasione del quale probabilmente tornerà a utilizzare Instagram regolarmente proprio come prima del Festival.

Chiara Ferragni, il look in stile college

Ieri, ad esempio, ha documentato gli impegni professionali pre-sfilate e il ritorno in ufficio (con tanto di torta personalizzata con cui è stato celebrato il suo successo sanremese). Niente tacchi alti, abiti principeschi o dettagli sparkling, ha dato spazio alla comodità ma senza rinunciare alla sensualità.

Chiara Ferragni col bomber The Attico

Il look college di Chiara Ferragni

Lo stile college è tra i più gettonati degli ultimi mesi ma Chiara Ferragni ha pensato bene di reinterpretarlo in chiave iper sensuale. Per prepararsi alla Milano Fashion Week ha abbinato un paio di micro shorts a un body aderentissimo e a collo alto portato senza reggiseno (entrambi firmati Prada), completando il tutto con un bomber oversize di pelle di The Attico.

Chiara Ferragni con i mocassini Tod’s e borsa Hermès

Sebbene le gambe fossero in bella vista, le ha coperte con dei collant semi-coprenti. A fare la differenza, però, sono stati i mocassini Tod's portati con i calzettoni di spugna bianca a vista, un vero e proprio must delle ultime stagioni. Birkin bag di coccodrillo, capelli corti leggermente ondulati e anelli preziosi alle mani: la Ferragni riesce a essere sofisticata anche in versione cozy e rock.