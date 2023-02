Chiara Ferragni mostra il nuovo gioiello: l’anello è una dedica a Leone e Vittoria I gioielli personalizzati sono la passione di Chiara Ferragni. Il nuovo anello ricevuto in regalo dalla madre e dalle sorelle è dedicato ai figli.

A cura di Giusy Dente

Che look sarebbe senza gioielli? Chiara Ferragni, fashion addicted per eccellenza e influencer da milioni di follower in tutto il mondo, nei suoi outfit (da quelli quotidiani a quelli per le serate glamour e di gala) non rinuncia mai ai dettagli preziosi. Anelli, orecchini, bracciali, collane non possono mai mancare. Spesso indossa le creazioni di prestigiosissime Maison del lusso, altre volte sfoggia con orgoglio quelle del brand che porta il suo nome, un marchio che cresce sempre più. A volte ha puntato anche su pezzi di scarso valore economico, ma ugualmente di tendenza: basti pensare a quando ha rilanciato il trend dei juicy rings, gli anelli di plastica in voga negli anni Novanta. Tra i suoi gioielli preferiti, però, ci sono senz'altro i gioielli personalizzati, quelli che in qualche modo raccontano qualcosa di lei e del suo vissuto.

Chi ha firmato il nuovo gioiello di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata sui social per mostrare a fan e follower il gioiello ricevuto in regalo dalla madre Marina Di Guardo e dalle sorelle Francesca e Valentina. Si tratta di una creazione personalizzata inconfondibile. Il brand a cui hanno commissionato il lavoro è il noto brand Merù Gioielli, uno storico indirizzo milanese famoso per le sue creazioni di alta gioielleria caratterizzate soprattutto da elementi smaltati (angeli, fiori, animaletti) che ricordano i cammei. Marina Di Guardo le aveva regalato una collana del brand in occasione della nascita della piccola Vittoria, poi l'imprenditrice ha aggiunto alla collezione una collanina con due miniature che riproducono il viso di due angioletti, un maschio e una femmina (cioè Leone e Vittoria).

Chiara Ferragni mostra il nuovo anello

Il nuovo anello di Chiara Ferragni è un altro omaggio a Leone e Vittoria. Il gioiello d'oro è decorato con la solita miniatura che identifica la gioielleria di provenienza: i due angioletti biondi rappresentano proprio i figli dell'influencer. Sul sito ufficiale del brand, gli anelli in oro giallo 18 carati con smalto dipinto a mano costano circa 600 euro, ma questo ha un valore certamente superiore, avendo una fascia più spessa, dimensioni maggiori e un doppio disegno.