I nuovi gioielli di lusso di Chiara Ferragni: hanno un valore che supera i 30 mila euro Quanto costano i nuovi gioielli di Chiara Ferragni? Bracciali, collane, orecchini e anelli hanno un valore da capogiro. Solo il bracciale costa 25 mila euro.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni indossa gioielli Louis Vuitton

Nei look di Chiara Ferragni non mancano mai i gioielli. Il più delle volte l'imprenditrice sfoggia quelli della sua collezione: Chiara Ferragni Brand nel tempo è notevolmente cresciuto e il marchio ha aggiunto a vestiti, scarpe e accessori anche make-up e, appunto, gioielli. Lei li indossa con grande orgoglio. Ma l'influencer, soprattutto nelle occasioni speciali, ama fare di più, brillando con creazioni da decine di migliaia di euro. I gioielli mostrati sui social in un post contrassegnato dall'hashtag #adv sono di una Maison del lusso che lei ama particolarmente.

La collezione di gioielli di Chiara Ferragni

La collezione di gioielli di Chiara Ferragni comprende accessori preziosi di elevato valore, sia affettivo che economico. L'influencer è particolarmente legata alle creazioni personalizzate, che fanno riferimento alla famiglia. È affezionatissima, per esempio, alla collana di Merù dedicata a Leone e Vittoria, con le iniziali dei due bambini, regalatale da mamma Marina Di Guardo.

Ma nella sua personale collezione non mancano accessori di valore estremamente più elevato, realizzate da prestigiose Maison del lusso. Possiede bracciali di Cartier di valore superiore a 80 mila euro, un anello con un grosso smeraldo a forma di cuore di Masetti Gioielli, una collana di diamanti firmata Crivelli donatale da Fedez per un anniversario. E questi sono solo alcuni esempi.

in foto: bracciale Louis Vuitton LV Volt One

Quanto costano i gioielli firmati Louis Vuitton

Su Instagram l'influencer ha mostrato i gioielli LV Volt, la nuova linea unisex firmata Louis Vuitton. La collezione comprende bracciali, collane, orecchini e anelli: la loro caratteristica è quella di giocare con le due lettere L e V. Il movimento con cui le iniziali iconiche della Maison si intrecciano tra loro e si combinano coi diamanti esprime ritmo ed energia.

in foto: anello Louis Vuitton LV Volt One

Le linee più spigolose e geometriche si mescolano a forme più sinuose, proprio per dare l'idea di dinamicità. Il pezzo più costoso della collezione è il bracciale rigido che Chiara Ferragni indossa al polso: è realizzato in oro giallo, impreziosito da 84 scintillanti diamanti incastonati e si intravedono le iconiche iniziali della Maison. Costa 24.700 euro. A questo, l'influencer ha abbinato anche altri pezzi della collezione.

Spiccano al collo dell'imprenditrice due collane e in più degli orecchini e svariati anelli. Uno di questi è il LV VOLT Upside Down in oro giallo con immancabili lettere L e V combinate. È quello al pollice dell'imprenditrice: costa 2010 euro. L'altro è il modello One: una piccola V con diamante incastonata con una L più grande. Costa 4350 euro. Di sicuro il valore totale di tutta la collezione supera di gran lunga i 30 mila euro.