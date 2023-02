Fendi sfila a Milano su una passerella di luce: l’eleganza dell’asimmetria In una scenografia luminosa che ricorda il rosone di una cattedrale va in scena la sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Fendi: la collezione disegnata da Kim Jones gioca su tagli obliqui e silhouette pulite.

A cura di Beatrice Manca

Primo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week: protagonista del primo giorno è Fendi, che ha allestito una speciale passerella luminosa: le modelle camminavano in un fascio di luce, camminando su una passerella arcobaleno. Eleganza, leggerezza e gusto per l'asimmetrica caratterizzano la collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Fendi disegnata da Kim Jones, che rilegge i classici sartoriali in una versione alleggerita e glamour. Tra gli ospiti in prima fila Chiara Ferragni (ma senza Fedez) Anna Wintour, l'attrice Christina Ricci e la stilista Donatella Versace.

La collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Fendi

C'è un metodo preciso nella costruzione della nuova collezione di Fendi: come in un prisma, la palette colori passa dal buio alla luce: dalla pelle nera e grigia alla morbidezza della maglieria color polvere, per poi illuminarsi di bianco candido e infine scaldarsi a pennellate di fucsia, magenta e rosso in abiti lunghi e scivolati, completati da strascichi vaporosi sulla schiena che si illuminano dei colori dell'arcobaleno. La scenografia infatti è un gioco di luce che ricorda il rosone di una cattedrale e che accarezza con i suoi raggi le modelle che escono in passerella.

Fendi collezione Autunno/Inverno 2023–24

Lo stilista Kim Jones rilegge i classici dell'eleganza sartoriale sotto una nuova luce – perdonate il gioco di parole. I pantaloni si indossano sotto gonne coordinate, i gilet maschili avvolgono le braccia, le giacche diventano morbide e oversize. In gioco di contrasti, la pelle incontra la maglieria: i cardigan si allacciano in obliquo o si drappeggiano intorno al collo come sciarpe, gli abiti in maglia avvolgono il corpo come una carezza, esaltandone le forme.

Fendi Autunno/Inverno 2023–24

Gli outfit monocromo – una firma stilistica di Kim Jones – sono magnificamente accessoriati con borsoni logati, clutch e le iconiche handbag della casa di moda romana. Ai piedi le modelle calzano stivali stringati, anfibi grintosi o mary jane con doppio cinturino sul collo del piede.