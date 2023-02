Fedez presenta il podcast Wolf: “Sono un bravo imprenditore, ma spero di non balbettare come oggi” Fedez in diretta su YouTube presenta Wolf, un nuovo progetto digitale che lo vedrà per la prima volta nei panni dell’imprenditore. Sono giorni tesi e la pressione mediatica si fa sentire. Fedez è visibilmente provato e in alcuni momenti della conferenza stampa cede all’ansia, mostrandosi vulnerabile nella sua nuova veste.

A cura di Giulia Turco

Fedez in live su YouTube presenta un nuovo progetto digitale. Si tratta di Wolf, un programma di contenuti che intende spiegare il mondo della finanza in maniera semplice e trasparente. Fedez, volto del progetto, contribuisce con una serie di podcast che lo vedranno, per la prima volta, dichiaratamente nei panni dell’imprenditore.

Sono giorni tesissimi per Federico Lucia. La pressione è alle stelle e, probabilmente, non solo quella mediatica. Per la prima volta dalla nascita della coppia sui social, è calato un sipario sulla vita dei Ferragnez. Il rapper è praticamente sparito dalla scena dopo il presunto bisticcio con la moglie nel dietro le quinte del Festival, solo la punta dell’iceberg di una situazione familiare apparentemente complessa.

Fedez in diretta su YouTube visibilmente provato

Mentre i giornali parlano già di separazione, Chiara Ferragni si mostra sola e splendente agli eventi mondani, in apparenza imperturbabile a qualunque genere di tempesta. Fedez, di contro, è più fragile e vulnerabile, in preda agli istinti. Lo abbiamo visto rientrare in poltrona con gli occhi gonfi di lacrime in prima fila all’Ariston, poi il silenzio e la rabbia cieca contro la stampa che starebbe divorando la sua vita privata, poi di nuovo il silenzio.

Mercoledì 22 febbraio Fedez torna a mostrarsi in pubblico e lo fa in occasione della conferenza stampa di Wolf, un nuovo progetto editoriale per il quale curerà la serie di podcast. Rilanciarsi in una veste inedita, quella dell’imprenditore, cercando di non cedere all’ansia, e farlo da solo, apparentemente senza il sostegno della moglie, si rivela più difficile di quanto previsto. “Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, per portare la mia esperienza e quella di terzi”, spiega in diretta. La balbuzie però sembra non dargli tregua e così Fedez continua a bere acqua, nervosamente, dalla sua tazza, nel tentativo di ritrovare la calma: “Spero di non balbettare come oggi, perché mi è partita la balbuzie”, ammette poi.

Che cos’è Wolf, il progetto che spiega la finanza in modo semplice

Wolf viene definito dai suoi creatori “un ecosistema di servizi di educazione finanziaria”, che comprende un’area di intrattenimento, in collaborazione co Vanity Fair e Rolling Stones, e una parte legata ai vantaggi per la comunità con tanto di servizi offerti dai partner, Sky e Plenitude. “È un prodotto digitale che si evolverà in base alle preferenze dei consumatori, un nuovo modo di intendere i servizi finanziari”, spiegano Giuseppe Virgone – CEO di HYPE e Giuseppe Mayer – CEO di BE WOW in conferenza stampa. Del progetto fa parte un podcast curato da Fedez che avrà l’obiettivo di chiarire alcuni tempi ostici della finanza, affiancandoli all’intrattenimento. “Il primo argomento sarà il bitcoin”, spiega Fedez. “L’idea è quella di affiancare un ospite verticale su ciascun tema ad uno più pop”.