Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week: look total black con bralette e calze a rete Chiara Ferragni ha chiuso la prima giornata di impegni alla Milano Fashion Week prendendo parte allo show di Etro, con un look total black.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Etro

In questi giorni Milano è la destinazione preferita di fashion addicted, influencer e celebrities: la città è il centro del settore fashion, perché è in corso la Settimana della Moda. Chiara Ferragni è ospite fissa degli show. Nella giornata di apertura della manifestazione, mercoledì 22 febbraio, ha preso parte prima alla sfilata di Fendi e poi a quella di Etro.

Chiara Ferragni torna alla MFW

Alla Milano Fashion Week in corso, che durerà fino al 27 febbraio tra sfilate e feste, le Maison stanno portando in passerella le collezioni Autunno/Inverno 2023-23, anticipando le tendenze della prossima stagione fredda. Chiara Ferragni non manca mai all'evento, è sempre in prima fila. Dopo lo show di Fendi, a cui ha preso parte con un look in toni neutri dai richiami anni Duemila (pantaloni cargo e cardigan sbottonato senza reggiseno), si è spostata alla sfilata di un'altra Maison a cui è molto legata.

Era da Etro e con lei anche la sorella Valentina, con cui condivide la passione per la moda. L'imprenditrice in nessuna delle due occasioni era in compagnia di Fedez e questo ha ulteriormente avvalorato le ipotesi di crisi di coppia tra i due, assenti dai social da diversi giorni e avvistati pochissimo insieme.

Il look total black di Chiara Ferragni

L'influencer ha scelto due look diametralmente opposti: dopo l'outfit in toni neutri sfoggiato alla prima sfilata, è stata la volta del total black da Etro. Chiara Ferragni ha scelto l'intramontabile tocco glamour del nero: completo composto da shorts e giacca con maxi bottoni, portata con reggiseno in vista. Ha abbinato un paio di décolleté e collant a rete a maglia larga, perfette per dare un tono più deciso e grintoso al tutto.

La 35enne ha valorizzato il nuovo hair look (il caschetto sfoggiato per la prima volta sul palco dell'Ariston) con delle onde morbide e una chioma voluminosa, con riga laterale, acconciatura realizzata dal parrucchiere Andrea Missiti. Come sempre nelle grandi occasioni, anche stavolta a curare il make-up glow e naturale ci ha pensato il make-up artist di fiducia Manuele Mameli. Per illuminare l'outfit firmato Etro ha aggiunto dei tocchi preziosi di luce: i gioielli del suo brand.