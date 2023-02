Settimana della Moda: le feste, i dj set e i cocktail party da non perdere Milano durante la Fashion Week si anima di giorno e di notte: agenda alla mano, la settimana è fitta di appuntamenti per ballare, brindare e incontrarsi.

A cura di Beatrice Manca

Dopo le sfilate, le presentazioni e gli eventi è ora di festeggiare: durante la Settimana della Moda Milano si anima con cocktail party e dj set. Tempo di dare uno sguardo all'agenda e segnare in rosso tutte le feste previste nel calendario ufficiale da martedì 21 a lunedì 27 febbraio 2023.

Gli appuntamenti di martedì 21 febbraio 2023

Anche se le sfilate inizieranno solo mercoledì, Milano Moda Donna inizia ufficialmente martedì 21 con l'opening del fashion hub di Camera Moda al Palazzo dei Giureconsulti. La serata prosegue con la cena ospitata da Sturbucks Roastery in viale Cordusio, con una misteriosa performance di un'artista vincitore di un Grammy. Infine, il cocktail party di Krizia al Dazi, in piazza Sempione (solo su invito).

I party di mercoledì 22 febbraio 2023

La prima giornata di sfilate si conclude con una serie di eventi da non perdere. A piazza San Babila 5 c'è l'Origami Party di Lancel, dalle 18 alle 21, per presentare la collezione estiva: si entra solo su invito. Stesso orario e stessa location per la festa di The Bridge. Alla boutique 10 Corso Como invece Giorgio Armani presenta una collaborazione dedicata al denim con cocktail e dj set: appuntamento alle ore 19 su invito.

Gli eventi di giovedì 23 febbraio 2023

Per chiudere la seconda giornata di sfilate l'appuntamento è all'after party di GCDS: dopo la sfilata si festeggia con party e dj set al Palazzo del Ghiaccio in via Piranesi 14 dalle 22:30 (solo su invito).

Un party di Philippe Plein alla Milano Fashion Week

Le feste di venerdì 24 febbraio 2023

Il weekend si apre ufficialmente con il party di ADD alle ore 21: cocktail bar e dj set su invito al Dazi, in piazza Sempione 1. La serata prosegue con la festa di Trussardi per il lancio della collezione invernale 2023/24: l'evento, organizzato in collaborazione con AnOther Magazine, è su invito e si terrà a Palazzo Trussardi in piazza della Scala 5.

I dj set di sabato 25 febbraio 2023

Prima del gran finale è tempo di ballare tutta la notte: l'appuntamento è all'afterparty di Philipp Plein, in Fieramilanocity, dopo le 22.