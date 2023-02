Milano Fashion Week, le novità e il calendario delle sfilate dal 21 al 27 febbraio 2023 Riparte Milano Moda Donna: i designer presenteranno le collezioni per l’Autunno/Inverno 2023-24, tra novità, grandi assenti e debutti eccellenti.

Una nuova Settimana della Moda sta per iniziare: dal 21 al 27 febbraio a Milano tornano sfilate, presentazioni, cocktail party ed eventi. I designer presenteranno le collezioni Donna per l'Autunno/Inverno 2023-24: il calendario ufficiale conta complessivamente 54 sfilate fisiche e 5 digitali. Tra i nomi più attesi ci sono Prada, Giorgio Armani, Etro, Bottega Veneta e Gucci, anche se per il debutto del nuovo stilista Sabato De Sarno bisogna ancora aspettare. Grande assente invece Versace, che presenterà la nuova collezione a Los Angeles.

Il calendario della Settimana della moda di febbraio 2023

Mercoledì 22 febbraio

10:00 Iceberg – via Palermo 10

11:00 Antonio Marras – via Cola di Rienzo 8

12:00 Daniela Gregis – corso di Porta Ticinese 95

13:00 Diesel – via Moncucco 35

14:00 Fendi – Via Solari 35

15:00 Del Core – viale Alemagna 6

16:00 Marco Rambaldi – via Guglielmo Silva 36

17:00 Alberta Ferretti – via Gattamelata

18:00 N°21 – Via Archimede 26

19:00 Roberto Cavalli – Piazza Affari 6

20:00 Etro – via Senato 10

21:00 Onitsuka Tiger – via Maiocchi 5/7

Giovedì 23 febbraio

09:30 Max Mara – via Enrico Besana 12

10:30 Genny – via san Luca 3

11:30 Calcaterra – via G.B Piranesi 10

12:30 Anteprima – via Ferrante Aporti 17

14:00 Prada – via Lorenzini 14

15:00 MM6 Maison Margiela – via Valenza 2

16:00 Budapest Select – via San Luca 3

17:00 Emporio Armani – via Bergognone 59

18:00 Blumarine – via Calabiana 6

19:00 Moschino – via Ventura 14

20:00 GCDS – via Piranesi 14

Venerdì 24 febbraio

09:30 Tod’s – via Chiese 2

10:30 ACT n°1

11:30 Sportmax – vial Gorizia 14

12:30 Philosophy by Lorenzo Serafini – via Enrico Besana 12

14:00 Gucci – viale Mecenate 77

15:00 Cormio – via Gaspare Vismara 3

16:00 ANDREĀDAMO – via Calabiana 6

17:00 Sunnei

18:00 Vivetta – via Piranesi 10

19:00 Jil Sander – via Perin Del Vaga 2

Sabato 25 febbraio

09:30 Ferrari – via Brera 12

10:30 Ermanno Scervino – via San Paolo 10

11:30 Ferragamo – viale Eginardo 2

13:00 Dolce & Gabbana – viale Piave 24

15:00 MSGM – via Piranesi 14

16:00Bally

17:00 Missoni – piazza Affari 6

18:00 Tokyo James – via Procaccini 4

19:00 Han Kjøbenhavn

20:00 Bottega Veneta

21:00 Philipp Plein – viale Scarampo

Domenica 26 febbraio

09:30 Shuting Qiu – corso Venezia 51

10:30 Hui – via San Vittore 21

11:30 Tomo Koizumi supported by Dolce & Gabbana – via Broggi 23

12:30 Luisa Spagnoli – via San Luca 3

13:15 Annakiki – via Calabiana 6

14:00 Vitelli – piazza Belgioioso 2

15:00 Giorgio Armani – via Borgonuovo 21

16:00 Aniye Records – via Palermo 10

17:00 Francesca Liberatore

18:00 Atsushi Nakashim – corso Venezia 51

Come vedere le sfilate di Milano Moda Donna

Per una settimana a Milano arriveranno top model, star del cinema e della musica, ospiti in prima fila agli show. Alle sfilate è possibile accedere solo tramite invito e i posti a sedere sono riservati ai buyer, agli ambassador delle Maison e ad alcuni membri della stampa. Il meccanismo è molto rigido ma non significa che sia impossibile entrare a una sfilata: alcuni brand hanno aperto le porte al pubblico, mettendo in palio i biglietti tramite aste benefiche o contest social. Altrimenti, si possono guardare tutte le sfilate in tempo reale sul sito di Camera Moda, l'ente che organizza le sfilate, o sui canali social dei brand che trasmettono lo show in live streaming.

Le novità della Settimana della moda Autunno/Inverno 2023-24

Il calendario delle sfilate si apre mercoledì mattina con Iceberg e Antonio Marras si chiude domenica con il doppio show di Giorgio Armani, Aniye Records, Francesca Liberatore e Atsushi Nakashima, prima di lasciare il posto agli show digitali. Giovedì è il giorno di Prada, con una sfilata disegnata a quattro mani da Miuccia Prada e Raf Simons, venerdì tocca invece a Gucci, nell'ultimo show di ‘raccordo' prima del debutto ufficiale del nuovo stilista Sabato De Sarno. Anche questa edizione sarà fitta di debutti fra tutti è quello dello stilista giapponese Tomo Koizumi, supported by Dolce & Gabbana. Tra i grandi assenti BOSS, Luisa Beccaria e Versace, che sfilerà fuori calendario a Los Angeles il 10 marzo.