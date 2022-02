Chiara Ferragni alle sfilate di Milano: pelliccia e collant colorati per la Fashion Week Chiara Ferragni è stata ospite alla sfilata di Fendi: per il ritorno alle sfilate ha sfoggiato una maxi pelliccia colorata e sandali con il tacco ‘invisibile’

A cura di Beatrice Manca

La moda torna protagonista a Milano: la Fashion Week è iniziata e i riflettori si sono accesi su passerelle, vip e top model presenti in città. Tra gli eventi di punta della prima giornata di sfilate, mercoledì 23 febbraio, c'è sicuramente la sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Fendi, incentrata su lingerie a vista e trasparenze. Poteva mancare in prima fila Chiara Ferragni, la regina delle fashion influencer? Assolutamente no: l'imprenditrice digitale ha fatto la sua prima apparizione alle sfilate milanesi sfoggiando una maxi pelliccia colorata.

Il cappotto di pelliccia di Chiara Ferragni

Dopo aver festeggiato gli undici mesi della figlia Vittoria – adorabile con un cuore rosso sulla tutina – Chiara Ferragni ha ripreso i suoi doveri ed è comparsa alla sfilata di Fendi, accolta da un tripudio di applausi e di fan accalcati fuori dallo showroom. Anche se a Milano il sole fa già sentire aria di primavera, Ferragni ha fatto il suo ingresso al fashion show con un maxicappotto di pelliccia colorato con inserti lilla, beige e rossi su fondo bianco. Il look fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Fendi.

Fendi Primavera/Estate 2022

Chiara Ferragni rilancia i collanti colorati

Per completare il look l'influencer ha scelto una minibag dorata di Fendi da portare al polso, a metà strada tra un bracciale e un piccolo marsupio. Ai piedi invece ha sfoggiato un paio di sandali molto particolari, con il tacco "invisibile": si tratta di un iconico modello di Fendi che ha il tacco sagomato come una suola rovesciata.

Chiara Ferragni con un total look Fendi

Anche se il sole scalda l'aria è pur sempre febbraio: Chiara Ferragni ha abbinato i sandali con i listini a un accessorio che ama molto, cioé i collant colorati. A New York ha sfoggiato un paio di calzamaglie rosso fuoco per le sfilate, abbinate a stivaletti Versace. Il giorno dopo ha indossato un paio di collant grigi per completare il look con la minigonna firmato Miu Miu. Una scelta strategica per riparare le gambe dal freddo, senza rinunciare alla sensualità. Il tocco finale? L'acconciatura liscissima e il make up sui toni del lilla, perfettamente intonato al resto. Ormai è ufficiale: le calze colorate alla Gossip Girl sono sdoganate da qui all'arrivo dell'estate,