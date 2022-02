Baby Vittoria adorabile col cuore sul petto: il nuovo look romantico della figlia di Chiara Ferragni Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni, non va ancora a scuola ma la mamma ha voluto trasformarla lo stesso in una scolaretta. Gonna di tulle, cuore sulla maglia e calzamaglie coordinate: il nuovo look della bimba è adorabile e romantico.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono la famiglia italiana più seguita sui social e, complice il fatto che non esitano a postare ogni dettaglio della loro quotidianità, sono amatissimi. Non solo impegni professionali e progetti lavorativi, sui loro profili Chiara Ferragni e Fedez condividono spesso dei dolcissimi momenti passati in famiglia, portando l'attenzione soprattutto sui piccoli di casa, Leone e Vittoria. Nelle ultime ore è stata soprattutto la secondogenita a incantare i followers: la mamma l'ha trasformata in una baby scolaretta, facendole sfoggiare un adorabile look dai dettagli romantici.

Il look da scolaretta di Baby Vittoria

Al motto di "Little school girl", Chiara Ferragni ha documentato la sua nuova e adorabile trovata. Ha dedicato un intero album social a Baby Vittoria, mostrandola in una versione inedita. Sebbene la bimba sia ancora troppo piccola per andare a scuola, la mamma influencer ha pensato bene di trasformarla in una scolaretta glamour e fashion. Certo, considerando le foto in lacrime e in preda alla più totale disperazione, la piccola non sembra aver apprezzato molto l'idea, ma è chiaro che già sembra avere tutte le carte in regola per diventare icona di stile proprio come sua madre.

Baby Vittoria con la gonna di tulle

Vittoria Lucia Ferragni è pronta per la Milano Fashion Week

Cosa ha indossato Baby Vittoria in versione "little school girl"? Un adorabile abitino di Monnalisa, un modello con la gonna di tulle a balze e la parte superiore con t-shirt bianca decorata con un maxi cuore rosso di tulle sul petto. Per completare il tutto mamma Chiara ha scelto un paio di calzamaglie coordinate in total red e delle dolcissime ballerine anti-scivolo. Non è mancata la mollettina in tinta, ormai diventata il "marchio" di fabbrica degli outfit di Baby V. La Ferragni starà preparando anche la secondogenita per la Milano Fashion Week appena cominciata? L'unica cosa certa è che il suo ultimo look è romantico e super trendy.