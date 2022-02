Chiara Ferragni con copricapezzoli e coroncina: alla sfilata di Gucci è una principessa in tailleur Chiara Ferragni e Fedez sono stati tra gli ospiti speciali della sfilata di Gucci, tenutasi durante la terza giornata della Milano Fashion Week. Il rapper ha sfoggiato degli occhiali maxi, mentre l’influencer si è trasformata in una principessa moderna con tailleur, coroncina e copricapezzoli.

A cura di Valeria Paglionico

La sfilata più attesa della terza giornata della Milano Fashion Week? Quella di Gucci, che nel primo pomeriggio ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Alessandro Michele. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, da Achille Lauro a Jared Leto, fino ad arrivare a Serena Williams e a Rihanna, che per l'occasione ha messo in mostra il suo splendido pancione. Tra gli invitati non poteva mancare Chiara Ferragni che, dopo aver sfoggiato maxi pellicce e minigonne colorate, questa volta si è trasformata in una principessa audace e moderna con tanto di diadema e copricapezzoli.

Il completo rosa di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è stata tra gli ospiti della sfilata di Gucci che si è appena tenuta a Milano e ha lasciato tutti senza fiato con il suo look principesco tutt'altro che tradizionale (naturalmente firmato Gucci). L'influencer ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur di raso rosa, un modello con i pantaloni palazzo a vita alta e un blazer doppiopetto oversize decorato con un enorme giglio all'occhiello. Niente top, camicie o reggiseno in vista, la Ferragni ha preferito l'effetto nude, coprendo il seno semplicemente con dei copricapezzoli a forma di stella. Sulla testa ha poi sfoggiato una coroncina di cristalli con l'iconico logo con la doppia G, aggiungendo un tocco regale al completo audace e glamour.

Fedez con i maxi occhiali da vista

Ad accompagnare Chiara Ferragni alla sfilata di Gucci c'era il marito Fedez, che ha reso omaggio ad Alessandro Michele con un outfit firmato proprio dalla Maison che dirige. Pantaloni classici in grigio scuro, camicia a righe portata abbottonata fino al collo e maglioncino aderente, con lo scollo a V e una stampa geometrica all-over: a fare la differenza, però, sono stati i maxi occhiali da vista con la montatura in osso che gli hanno donato uno stile da perfetto Nerd. A Fedez è bastato un semplice accessorio per "trasformarsi", tanto che a primo impatto sembrava di essere di fronte a un'altra persona. La coppia riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di più glamour delle sfilate milanesi?