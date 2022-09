Chiara Ferragni in calze a rete e shorts alle sfilate milanesi (con orecchino da 480 euro) Chiara Ferragni è arrivata allo show Fendi della Milano Fashion Week. Look total black per l’influencer, che ha subito catalizzato l’attenzione dei fotografi.

A cura di Giusy Dente

Non c'è Fashion Week senza Chiara Ferragni. La regina delle influencer è ospite fissa agli eventi di Milano, New York e Parigi, in prima fila quando a sfilare sono le principali Maison di lusso e quelle a lei più care. Ora è il momento, per i brand, di presentare le collezioni Primavera/Estate 2023. L'evento nel capoluogo lombardo è entrato nel vivo e animerà la città fino al 26 settembre, con tanti appuntamenti in calendario. Allo show di Fendi l'imprenditrice ha stupito tutti con un look anticonvenzionale: scintillante abito da sera di paillettes, ma abbinato a gilet di peluche! Per lo show di Prada alla Settimana della Moda milanese ha scelto un outfit completamente diverso.

Chiara Ferragni allo show di Prada

Come l'anno scorso, anche stavolta Chiara Ferragni è stata ospite della sfilata di Prada nell'ambito della Milano Fashion Week. Nel 2021 aveva partecipato assieme a Fedez e hanno rispettato la tradizione anche stavolta. L'influencer con la Maison ha un rapporto consolidato da tempo. Ne indossa molto spesso le creazioni, sia quelle casual per look quotidiani (come una semplice canotta) che i capi più glamour per occasioni importanti. Proprio di Prada era, per esempio, il total look scelto per la prima newyorkese di Unposted, il documentario dedicato alla sua vita.

Il look total black di Chiara Ferragni

Per lo show di Prada, la seconda a cui partecipa da quando è iniziata la Milano Fashion Week, Chiara Ferragni ha puntato sull'intramontabile total black. L'audace look è stato particolarmente apprezzato da Fedez, che immediatamente ha mostrato ai follower l'outfit comp0limentandosi per la scelta. L'influencer ha abbinato un paio di shorts sgambati a un maglioncino a maniche lunghe con collo alto.

in foto: orecchino Prada

Per rendere il tutto ancora più accattivante ha scelto delle calze a rete, aggiungendo un cappotto di pelle e scintillanti e preziosi dettagli. All'orecchio spicca in particolare un orecchino pendente, inconfondibile. Il gioiello è di Prada: il logo triangolo è il protagonista di una linea in argento con rifiniture in smalto, dal carattere rock e moderno. Sul sito ufficiale del brand costa 480 euro.