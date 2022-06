Chiara Ferragni e la moda no bra: la canottiera senza reggiseno è una rivendicazione di libertà Rinunciare al reggiseno è molto più di una tendenza passeggera, e le star lo dimostrano. Anche una semplice canottiera, a volte, è un modo di riappropriarsi del corpo e liberarlo dallo sguardo maschile.

Niente sui social scatena diatribe, censure, commenti, hater e interesse morboso come un banale, insignificante, modesto capezzolo. Questo angolo dell'anatomia umana vive un curioso paradosso: è libero di scorrazzare su spiagge, campi da calcio, palestre e social network se appartiene a un uomo, è fonte di immenso scandalo se appartiene a una donna. La moda, però, non si è mai posta il problema e sempre più donne hanno deciso di abbandonare il reggiseno nel cassetto. Tendenza? Comodità? Emancipazione? Poco importa. Anche Chiara Ferragni, imprenditrice di moda e fashion influencer, si è mostrata serenamente al mondo mentre indossa una canottiera a costine, il capo must del momento, senza reggiseno. E quindi?

La canottiera di Chiara Ferragni è il must dell'estate

Chiara Ferragni ha sempre mostrato sui social un'immagine di sé sicura, positiva e a proprio agio con il suo corpo. Incurante degli hater non ha esitato a posare nuda e ha documentato ogni stadio della gravidanza e dei primi mesi di maternità, inclusi fasce e tiralatte. Non dovrebbe sorprendere nessuno, quindi, se i suoi look estivi fanno a meno del reggiseno: l'imprenditrice digitale ha condiviso alcuni adorabili scatti con il figlio Leone mentre indossa, disinvolta e sorridente, un tank top a costine color corda firmato Prada. La canottiera è la tendenza della stagione e ci farà compagnia anche in inverno: Prada l'ha eletta fondamento della sua collezione invernale in versione sofisticata e chic.

Prada Autunno/Inverno 2022–23

Perché la moda rinuncia al reggiseno

La moda del resto non s'è mai curata molto di coprire il seno: dalla fine anni Sessanta, quando il nude look di Yves Saint Laurent scandalizzò l'Europa, le donne a più riprese hanno abbandonato il reggiseno in segno di ribellione o come manifesto di emancipazione. Oggi assistiamo a una vera e propria inversione di tendenza rispetto a coppe e ferretti: sarà colpa del lockdown, che ci ha abituato a stare comode, ma sempre più donne ne fanno a meno, scegliendo il proprio comfort rispetto ai diktat sociali. La medicina mette in guardia sugli effetti collaterali sulla salute, ma intanto la filosofia no bra è molto più di una tendenza passeggera, e le star lo dimostrano: anche una semplice canottiera, a volte, è un modo di riappropriarsi del proprio corpo e liberarlo dallo sguardo maschile.