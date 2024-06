video suggerito

Chiara Ferragni, il look da ufficio per l'estate 2024 è con gilet e canottiera Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram il look che ha sfoggiato per una giornata in ufficio: l'influencer mischia diversi stili, abbinando un pantalone sartoriale con gilet e canottiera.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo il weekend passato in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta. L'influencer, che nei giorni scorsi ha preso parte al concerto della popstar latinoamericana Karol G, si sta dedicando agli impegni lavorativi, tra call e giornate in ufficio. Ora che l'estate sembra veramente essere arrivata anche a Milano, Ferragni sfoggia un look da ufficio perfetto per le giornate più calde.

Il look per l'estate 2024 in ufficio

Per una giornata in ufficio a Milano, Chiara Ferragni mixa diversi stili. Il pantalone sartoriale grigio è perfetto per uno stile da ufficio più formale, completato da un paio di pumps in vernice dark cherry, uno dei colori più glamour delle ultime stagioni: l'effetto finto lucido di queste scarpe firmate Miu Miu con due cinturini nella parta anteriore le rende un accessorio must have anche per l'estate, nonostante si tratti di un modello chiuso e non di un paio di sandali. Le pumps con fibbia di Miu Miu vengono vendute sui principali siti di e-commerce costano 990 euro.

Le pumps di Chiara Ferragni

Il resto del look, invece, è perfetto anche per una serata estiva dall'atmosfera decisamente più informale: il gilet nero, che in estate si può abbinare anche con una semplice t-shirt creando un outfit da primi anni Duemila, viene sfoggiato da Chiara Ferragni sopra una semplice canottiera bianca. Il contrasto tra i due mood del look lo rendono un'idea valida per tutti coloro che non vogliono scegliere un outfit eccessivamente formale, anche viste le alte temperature.

Il look da ufficio Chiara Ferragni

L'influencer, poi, aggiunge un tocco finale griffato, sempre su tonalità scure: la borsa scelta per completare questa mise da giorno è una maxi bag di Bottega Veneta. Si tratta della celebre clutch in pelle con il celebre motivo Intrecciato che si porta sotto braccio nonostante le sue dimensioni piuttosto grandi: la borsa, una delle più cool delle ultime stagioni, costa 3200 euro.

Chiara Ferragni a Milano