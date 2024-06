Il look da concerto di Chiara Ferragni è col body sgambato che lascia i fianchi nudi

video suggerito

Body e minigonna· è il look da concerto di Chiara Ferragni, che si è goduta una serata in musica con la sorella Francesca e l'amico Manuele Mameli.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è rientrata a Milano dopo un weekend speciale trascorso in Sicilia. È partita alla volta delle Eolie, dove Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati. L'imprenditrice era tra gli invitati e si è goduta tre giorni tra le isole, celebrando l'amore, godendosi il sole, il mare, la compagnia degli amici. Da quando è finito il matrimonio con Fedez, sta trascorrendo più tempo possibile con le persone care e con la famiglia. Proprio con la sorella Francesca e l'amico Manuele Mameli (il make-up artist di fiducia che da sempre cura tutti i suoi beauty look) è stata al concerto di Karol G.

Chiara Ferragni al concerto di Karol G

Chiara Ferragni appena rientrata a Milano, dopo il fine settimana in Sicilia, ha trascorso una serata in musica, godendosi il concerto dell'artista colombiana Karol G, al Forum di Assago. Avevamo lasciato l'influencer in abito da sera, al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e la ritroviamo con un trendy look decisamente più moderno e sbarazzino, perfetto per una serata tra amici.

Chiara Ferragni in Evropa

Chiara Ferragni ha puntato su un brand nuovo, di cui in passato non aveva mai indossato le creazioni. Nessuna griffe di lusso: si tratta di Evropa, un progetto di moda sostenibile che dà nuova vita ai rifiuti tessili, fondato nel 2022 da Elena Finardi, Martina Rizzieri, Anna Patricelli. Il brand promuove politiche di sostenibilità all'interno della filiera tessile: nessuna sovrapproduzione di di capi di abbigliamento, filiera Made in Italy, un approccio al consumo legato più alla consapevolezza che all'inseguire le mode stagionali.

Chiara Ferragni e Karol G

L'influencer ha scelto un capo must del suo guardaroba, che ama particolarmente e indossa spesso: il body. Questo è un modello sgambato, effetto perizoma, con coppe preformate: è stato realizzato con materiali di scarto. Costa 80 euro sul sito ufficiale di Evropa. Lo ha abbinato a una minigonna asimmetrica a vita bassa dello stesso marchio, decorata con piccole borchie e con chiusura avvolgente. Costa 120 euro.

Body Evropa

Ha completato l'outfit da concerto con un bomber 2 in 1 color ghiaccio. Si tratta di una giacca scomponibile (coprispalle e gilet), di cui lei infatti ha utilizzato solo la parte superiore, dalle maniche oversize. Costa 320 euro. Infine ha aggiunto un paio di stivali