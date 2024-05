video suggerito

Chiara Ferragni coi jeans cut-out: le stelle di cristalli scoprono i fianchi Il trendy look di Chiara Ferragni è all’insegna dei tagli cut out che lasciano i fianchi nudi in vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni in Stella McCartney

Chiara Ferragni è tornata alle origini. Il suo profilo ormai ricalca quello di una fashion addicted in perfetto stile, con contenuti dedicati al mondo della moda e rari accenni alla vita privata. Questo andamento è ovviamente il risultato delle sue ultime vicissitudini. Il 2024 si è aperto all'insegna dello scandalo legato al pandoro Balocco ed è proseguito con la fine del matrimonio. Fedez è stato già avvistato mano nella mano con una ragazza. Se in un primo momento la strategia dell'imprenditrice era stata rifugiarsi negli affetti e condividere con fan e follower unicamente foto con le sorelle e i figli, poi ha invertito la rotta ed è tornata alle origini, alla moda. La narrazione di moglie e madre è sparita dai suoi canali, a vantaggio di selfie allo specchio e look trendy. Parallelamente ha anche ricominciato a frequentare gli eventi, dopo una lunga assenza che l'aveva tenuta lontana anche dalle Settimane della Moda.

I nuovi look di Chiara Ferragni

Il revenge dress sfoggiato a Venezia da Chiara Ferragni ha dato avvio alla sua nuova strategia stilistica. Da quel momento in poi ha intensificato la partecipazione agli eventi glamour e ha ripreso a viaggiare, privilegiando look da dark lady all'insegna del total black. Dopo il sexy abito con maxi spacco è stata la volta di quello coi guanti abbinato a iconica borsa-piccione a Monte Carlo, poi di quello in pelle effetto Matrix seguito da quello col maxi collo per l'evento di Camera Moda, infine dell'abitino sfoggiato a Roma. Sempre il nero a fare da filo conduttore in queste occasioni.

Chiara Ferragni in Stella McCartney

L'influencer ama condividere con fan e follower le sue scelte quotidiane in fatto di look. In queste ora ha rifatto la sua comparsa la gigantesca cabina armadio che l'imprenditrice possiede nel suo appartamento di City Life. È il pezzo forte della casa, ribattezzata da Fedez"la Rinascente" date le sue dimensioni. E in effetti è uno spazio enorme, che contiene abiti, scarpe, borse. È l'angolo glam della casa, il preferito di Chiara Ferragni, che proprio qui è solita fare i suoi famosi fit check prima di uscire.

Leggi anche Chiara Ferragni come Zendaya: il significato della maglietta virale che tutti vogliono

Jeans Stella McCartney

Stavolta alla sua community ha mostrato un trendy look da pomeriggio: top corto con bretelline sottili bianco, giacca di pelle oversize color prugna e infine un paio di pantaloni con tagli cut-out a gamba larga. I jeans di Chiara Ferragni firmati Stella McCartney sono un ritorno nostalgico agli anni Duemila. Costano 1790 euro. La loro caratteristica, che li rende unici, è che presentano due stelle contornate di diamanti sui fianchi nudi, unite a una fascia sfrangiata in vita.