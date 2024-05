video suggerito

Chiara Ferragni in total black: abitino e giacca di pelle per la serata romana Mood dark per Chiara Ferragni, partita alla volta di Roma dove ha trascorso la serata fuori dopo aver assistito agli internazionali di tennis.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è nuovamente partita alla volta della Capitale. Le trasferte verso Roma ultimamente si sono fatte frequenti: l'influencer ha decisamente intensificato i viaggi di lavoro e la partecipazione agli eventi. La nuova strategia arriva dopo un periodo in cui invece ha mantenuto un profilo più basso, in cui ci sono stati molti momenti no. Ha preferito dedicarsi esclusivamente alla famiglia, mettendo in pausa il resto. Dal caso Balocco alla fine delle storiche collaborazioni coi brand fino alla pesante crisi coniugale, le difficoltà non sono mancate. Ma sembra che ora abbia deciso di riprendere in mano la propria vita. Al suo fianco, oltre alla famiglia, ci sono i fan e gli amici, coloro che continuano a sostenerla e a darle forza. Tra questi Angelo Tropea, uno dei suoi amici di vecchia data. Con lui era al Foro Italico in occasione degli Internazionali di tennis.

Chiara Ferragni agli Internazionali

L'influencer era stata a Roma proprio pochi giorni fa, per un weekend tra amici. È tornata nuovamente nella Capitale in occasione di uno dei più importanti eventi sportivi: gli Internazionali di tennis. Era al Foro italico con un look tennis core di tendenza per assistere alle semifinali in compagnia dell'amico di sempre, Angelo Tropea. Attualmente è il direttore marketing di The Rome Edition, un lussuoso hotel romano, ma in passato sono stati collaboratori.

Lui, infatti, faceva parte del team di The Blonde Salad all'inizio; poi dal 2013 al 2018 ha ricoperto anche il ruolo di PR e Marketing Manager in Chiara Ferragni Brand. Insieme hanno assistito alla partita traZverev e Tabilo e poi hanno fatto il tifo per Jasmine Paolini e Sara Errani nel match femminile di doppio. Messo da parte il tennis, è stata la volta di una serata fuori, con un outfit dal mood molto diverso.

Il look monocolore di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto un look monocolore per la serata romana: ha puntato tutto sull‘intramontabile nero. Il total black resta uno dei suoi mood preferiti, soprattuto in questo momento, dove sta puntando molto su outfit monocromatici o nuance scure, con predilezione per i capi in pelle. Ne è un esempio lo stile scelto per l'evento di Camera Moda, oppure il rosso fuoco della serata a Los Angeles.

Ma rientrano in questa svolta di stile anche il look dark di Monte Carlo e l'abito da sera con maxi spacco sfoggiato a Venezia. A Roma stavolta ha puntato su un minidress con piccoli spacchetti laterali e bretelline sottili, abbinato a giacca e stivali di pelle con borsa coordinata. Ha condiviso le foto su instagram aggiungendo l'emoticon di un pipistrello, per sottolineare questo mood molto "notturno".