video suggerito

Chiara Ferragni, per la primavera 2024 i look sono in pelle total black Chiara Ferragni è tornata sui social da poche settimane, mostrando prima una serie di look super eleganti per poi passare a una serie di abiti dark quasi effetto Matrix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

131 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

La nuova strategia comunicativa di Chiara Ferragni è diventata evidente quando l'influencer ha iniziato a condividere una serie di scatti che la ritraggono in abiti da sera. L'imprenditrice, però, non ha cambiato solo il modo di rivolgersi al suo pubblico, ma anche il suo stile, con abiti sensuali e tendenzialmente scuri che hanno preso il sopravvento nel suo guardaroba. Negli ultimi giorni, questa strategia che segna il ritorno sui social dopo la separazione sempre più evidente da Fedez, gli outfit hanno preso ancora di più una piega dark, con texture in pelle a fare da contrasto con i capelli biondi di Ferragni.

Chiara Ferragni, il look dark a Montecarlo

Negli scorsi giorni, Chiara Ferragni si è recata a Montecarlo per lavoro. A bordo piscina del super lussuoso hotel in cui soggiornava, l'imprenditrice ha sfoggiato un trench in pelle total blak lungo fino ai piedi, abbinato a un paio di pantaloni sempre neri a vita alta, anche questi in pelle. Questi ultimi si legano direttamente a un paio di pumps a punta verniciate in nero: l'unico accessorio che si allontanava da questa palette così scura era il top nude, anche questo, però, con una fascia nera a coprire il seno. Una mise che non è passata inosservata anche visto il sole primaverile che splendeva su Montecarlo, in aperto contrasto con il look di Ferragni.

Chiara Ferragni a Montecarlo

Il corsetto in pelle per la cena a Milano

Tornata a Milano, Ferragni ha trascorso il sabato sera a cena con amici. Prima di recarsi al compleanno di uno di questi, l'imprenditrice si è scattata una serie di foto che confermavano ancora una volta il mood dark dei suoi ultimi look. A dominare l'intero outfit c'era ancora una volta un trench nero in pelle, quasi effetto Matrix, abbinato a una gonna midi in pelle, indossata con un paio di stivali anche questi totalmente dark. Dunque, nonostante il leitmotif degli abiti dark, non manca mai l'attenzione ai trend di stagione, con la gonna che si abbina agli stivali al ginocchio.

Leggi anche Chiara Ferragni a Roma col completo di pelle: segue la tendenza di stagione del pitonato

Chiara Ferragni

Anche il corsetto è rigorosamente nero e in pelle: si tratta di un modello senza spalline firmato Marc Jacobs che viene venduto online a 695 euro. Sicuramente queste settimane per Chiara Ferragni non devono essere facili sia sul piano lavorativo che su quello personale, dunque questa svolta dark potrebbe essere un modo per rimettersi in carreggiata, con più grinta che mai.

Chiara Ferragni con un total look in pelle