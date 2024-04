video suggerito

Chiara Ferragni continua a sfoggiare look sensuali, l'outfit anni Duemila per il compleanno dell'amica L'influencer è tornata sui social e sceglie di mostrarsi con abiti sexy e accattivanti. L'ultima mise è composta da una gonna a tubino nero abbinata a un top dal sapore 2YK.

A cura di Annachiara Gaggino

I look di Chiara Ferragni per la festa di compleanno dell'amica Magda Pintus ha decisamente dei rimandi anni Duemila. Continua la nuova strategia comunicativa dell'influencer che, dopo lo scandalo balocco e la crisi coniugale con Fedez, ha voluto rinnovare la sua immagine sui social network. Dopo una presenza altalenante su Instagram, l'imprenditrice digitale è tornata sulla piattaforma con un look rinnovato. Il suo come-back ufficiale è stato in occasione dell'inaugurazione della mostra dell'amico Francesco Vezzoli, con un abito da sera nero dallo spacco vertiginoso. Un look che qualcuno non ha potuto non paragonare al revenge dress di Lady Diana e che è stato indossato proprio mentre il marito veniva paparazzato al Coachella in compagnia di una ragazza. Ma non è stata l'unica svolta sexy di Chiara Ferragni, che dallo scoppio del caso Balocco a quel momento, aveva incentrato la sua narrazione su tematiche familiari, condividendo momenti con i figli, con le sorelle e con la madre. Dal sensuale look tempestato di cristalli all'ultima mise trasparente, l'influencer sembra tornata a condividere gli outfit che l'hanno contraddistinta.

Il look total black dal sapore anni Duemila

Che a ispirarla sia stato il cinquantesimo compleanno di Victoria Beckham che ha portato alla reunion delle Spice Girls, oppure una tendenza che ha ormai ha preso piede nel mondo della moda, l'ultima mise indossata da Chiara Ferragni ha un sapore fine anni Novanta, primi anni Duemila. L'influencer ha indossato una gonna a tubino nera, sotto al ginocchio, caratterizzata da un'arricciatura in vita attorno a una fibbia. Vita bassissima per il capo che è stato abbinato a un top corto, che lasciava la pancia scoperta, con maniche lunghe e uno scollo asimmetrico. A completare il look un paio di stivali con il tacco di pelle nera.