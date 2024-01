Chiara Ferragni trendy in inverno con la tutina in maglia: il look vale oltre 6000 euro Jumpsuit in maglia e stivali: è l’abbinamento più trendy dell’inverno. Nel look, Chiara Ferragni non ha rinunciato al dettaglio di lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni in Nana Jacqueline

Si sa poco, ultimamente, della vita di Chiara Ferragni, benché non manchino di certo le indiscrezioni sul delicato momento che sta attraversando. L'imprenditrice sta utilizzando i social con molta meno frequenza rispetto al solito, dunque non aggiorna più costantemente fan e follower sulla sua quotidianità lavorativa e familiare, come era solita fare. Il rallentamento è probabilmente il frutto di una ponderata strategia di comunicazione, che punta a ricostruire la reputazione dell'influencer, minata dal caso Balocco. Attualmente sono in corso indagini per truffa aggravata. Lei è seguita da una task force composta da due studi legali e un team di comunicazione, che la stanno aiutando a salvare l'immagine e gli affari. Per il momento, gli unici contenuti social sono foto con la famiglia e look.

Chiara Ferragni mostra i suoi look

C'è ben poca mondanità, sui social dio Chiara Ferragni, che ha anche disertato la Milano Fashion Week. Attualmente, l'imprenditrice sta dando di sé un'immagine molto più "normale". Niente eventi glamour o serate in locali di lusso: sta prediligendo scatti di famiglia, nella propria abitazione o in ufficio.

Chiara Ferragni in Nana Jacqueline

Ha anche ricominciato a mostrare i suoi outfit del giorno direttamente dalla cabina armadio, abitudine di vecchia data che sta mantenendo anche nella nuova casa dove si è da poco trasferita con la famiglia. Qui ne possiede una enorme con tanto di postazione make-up, che Fedez ha ironicamente ribattezzato la Rinascente date le dimensioni.

Leggi anche Chiara Ferragni punta sulla semplicità con l'intramontabile abbinamento polo e jeans

Chiara Ferragni in Nana Jacqueline

Jumpsuit e stivali per l'inverno

Dopo la tuta oversize in camoscio, i pantaloni a vita bassissima con boxer in vista e l'outfit simple con polo e jeans, Chiara Ferragni è tornata sui social proponendo un altro abbinamento, perfetto per chi vuole essere trendy anche in inverno. L'imprenditrice ha ricevuto in regalo dal brand Nana Jacqueline una jumpsuit in maglia nera, con dettagli rosa e maxi bottoni dorati.

Jumpsuit Nana Jacqueline

Costa 400 euro ed è un capo trendy dal tocco romantico, che l'influencer ha abbinato a un paio di stivali neri alti con collant velati. Infine ha aggiunto un ulteriore dettaglio rosa griffato: l'inconfondibile borsa mini effetto specchio metallizzata con pochette a forma di stella di Chanel. Costa 5700 euro.

Borsa Chanel