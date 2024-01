Chiara Ferragni, ritorna il “look of the day”: il must dell’inverno è la tuta in stile worker I look of the day di Chiara Ferragni sono tornati e sembrano essere destinati a fare tendenza. Il primo che ha proposto sui social è quello con la tuta oversize in stile worker: ecco come abbinarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la donna più chiacchierata del momento: è stata coinvolta nello scandalo dei pandori Balocco e da quel momento in poi è finita sulle prime pagine dei giornali nazionali accusata di truffa aggravata. Se inizialmente aveva preferito affrontare la questione lontana dai social, ora è tornata a postare regolarmente, prediligendo foto e Stories di famiglia (basti pensare al fatto che ha anche disertato la Milano Fashion Week per concedersi una vacanza con figli e mamma). Ora, però, le cose stanno cominciando lentamente a cambiare: dopo essere tornata a lavoro, ora ha rispolverato i suoi tanto amati "look of the day" nella speranza di influenzare le tendenze di stagione.

Il look "da lavoro" di Chiara Ferragni

I video selfie con i "look of the day" di Chiara Ferragni sono tornati: nelle ultime ore l'imprenditrice si è immortalata nello specchio della sua enorme cabina armadio per mostrare l'outfit scelto per la giornata. Niente minigonne, tailleur da business woman o jeans casual, questa volta ha lasciato spazio alla totale comodità ma senza rinunciare a un tocco glamour. Ha indossato una tuta oversize in stile worker, per la precisione un modello in camoscio marrone con i pantaloni cargo, il bustier a camicia con le maniche lunghe e ampie e i tasconi sul petto. Non è mancata la cintura coordinata che le ha segnato il punto vita, rendendo la silhouette del capo un tantino più avvitata.

Chiara Ferragni con la tuta in stile worker

Come abbinare la tuta da lavoro secondo Chiara Ferragni

Come ha completato il look da worker Chiara Ferragni? Niente sneakers, tacchi o boots imbottiti di pelliccia, ha preferito un paio di stivaletti allacciati in pelle color tabacco di Tod's, i W.G. Lace-up Ankle Boots (prezzo 850 euro). Capelli sciolti e ondulati che le cadono sulle spalle, manicure nude super chic e supporto per smartphone a forma di orsetto total pink: l'imprenditrice potrà anche essere rimasta a lungo lontana dai social ma a quanto pare non ha perso il suo "smalto" e continua a essere a perfetto agio di fronte la macchina da presa. Scommettiamo che la tuta over ispirata ai classici outfit da lavoro diventerà il must dell'inverno 2024?

Chiara Ferragni con la tuta da lavoro