Chiara Ferragni torna in ufficio, dopo le foto in famiglia arrivano quelle dello showroom L'imprenditrice digitale ha ricominciato a condividere anche attimi lavorativi sui suoi social, dopo aver dedicato spazio alla famiglia. Continua comunque in sordina il ritorno dell'influencer su Instagram, da cui si era allontanata dopo il caso Balocco.

A cura di Annachiara Gaggino

Chiara Ferragni

Dopo un lungo silenzio sui social, causato dall'eco mediatico del caso Balocco, Chiara Ferragni torna a condividere le sue giornate. Se le prime immagini postate tra le sue storie avevano come protagonisti i figli e la famiglia, ora ricomincia anche a mostrare il suo lavoro. Condiviso il primo fit check con i suoi follower ha pubblicato una foto scattata all'ingresso nell'ufficio del brand omonimo, dove l'azienda dell'imprenditrice digitale ha sede. Nel frattempo, dopo aver disertato le sfilate della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni maschili, è tornata anche a sponsorizzare i suoi prodotti tra le sue storie, dai gioielli ai rossetti, Chiara Ferragni sembra tornata a pieno regime.

L'ufficio di Chiara Ferragni

La fuga in montagna con la famiglia

Lavoro intervallato da momenti con i parenti. Nei giorni scorsi, infatti, ha scelto di trascorrere un fine settimana assieme alla sorella Valentina, alla madre Marina Di Guardo e ai figli Leone e Vittoria. La famiglia ha alloggiato in un resort in Valle D'Aosta per far passare ai bambini qualche giorno sulla neve. Un rifugio che la famiglia ama è che è apparso anche nelle riprese della serie The Ferragnez. L'hotel extra lusso con vista sul Monte Bianco è l'Auberge de la Maison e ha una notte può arrivare a costare fino a 821 euro.