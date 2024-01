Chiara Ferragni torna al fitcheck con una gonna da 900 euro Chiara Ferragni continua a postare solo storie Instagram mentre cerca di affrontare le conseguenze del caso Balocco. L’influencer sta ricominciando a condividere i look con i suoi followers. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Sono giornate molto complicate per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale è al centro della bufera scoppiata in seguito al caso del pandoro Balocco, per il quale risulta adesso indagata per il reato di truffa aggravata. L'influencer è tornata a postare sui social condividendo solo scatti di famiglia, attorno alla quale Ferragni si sta stringendo per affrontare un periodo complesso. La 36enne è tornata a mostrare uno dei suoi look mentre cerca di ritrovare la routine di tutti i giorni.

Una storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, il look con la gonna di cashmere

La scelta cromatica dei look continua a essere quella dei toni naturali e neutri. Chiara Ferragni torna a postare un suo look dopo giornate in cui aveva condiviso solo scatti dei figli Leone e Vittoria. L'imprenditrice ha scelto un outfit composto da biker boots, un paio stivali con fibbia neri sotto il ginocchio, un maglia nera a maniche lunghe crop che lascia scoperta la pancia.

Chiara Ferragni

Ferragni ha indossato poi una gonna super glamour firmata Prada. La mini a portafoglio 100% cashmere presenta una serie di frange e un piccolo logo della Maison a contrasto. Il capo è perfetto per le giornate d'inverno e riesce a illuminare anche i look più neutri, come quello scelto da Ferragni. La gonna viene venduta sul web a 850 euro.

La gonna Prada in cashmere

La foto scattata nella scarpiera della nuova casa di Milano è stata postata nelle storie, visto che ancora Chiara Ferragni ha scelto di non tornare a postare. L'ultimo video pubblicato su Instagram è il video di scuse dopo lo scoppio del caso del pandoro Balocco.