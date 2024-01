Chiara Ferragni in montagna con Leone e Vittoria: dove si trova il rifugio amato dall’influencer Chiara Ferragni ha postato su Instagram una gita in montagna fatta in settimana con i figli Leone e Vittoria: ecco dove si trova l’agriturismo a cui i Ferragnez sono legati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni sta tornando a pubblicare sui social dopo la bufera legata al caso Balocco. La scelta, come spiegano anche gli esperti, sembra essere quella di un ritorno graduale su Instagram, dove ha scelto di condividere solo momenti in famiglia con i piccoli Leone e Vittoria. Nelle ultime ore ha mostrato una piccola gita in montagna fatta con i figli qualche giorno fa, in un luogo molto caro ai Ferragnez, un rifugio felice molto amato anche dai piccoli.

Chiara Ferragni, la gita con Leone e Vittoria

Chiara Ferragni si gode i momenti in famiglia, soprattutto quelli con i piccoli Leone e Vittoria. L'imprenditrice, pochi giorni fa, ha portato i due figli in uno dei luoghi più amati dai Ferragnez, un agriturismo a Lenna,in provincia di Bergamo. Qui l'influencer aveva portato i figli anche dopo il Festival di Sanremo dello scorso anno e in autunno, dopo il ricovero in ospedale di Fedez.

Il Ferdy Wild, questo è il nome della struttura, è un'esperienza ideale per coniugare una giornata nel verde e far giocare i bambini con gli animali. Nelle storie di Chiara Ferragni, infatti, Leone porta al trotto un cavallo bianco, accompagnato da uno degli istruttori dell'agriturismo. Anche la piccola Vittoria, che indossa un piumino color borgogna, gioca con i pony presenti nei grandi prati verdi che circondano il Ferdy Wild. Una fuga a pochi passi da Milano per far svagare i piccoli, che sembrano molto affezionati a questo posto.

Che cos'è e dove si trova il Ferdy Wild

Il Ferdy Wild è un agriturismo nato nel 1989. La struttura, molto amata anche dai vip, offre diverse esperienze, con un'unica filosofia: il contatto con la natura. Oltre ai servizi tradizionali di un tipico agriturismo, pernottamento e ristorazione, il Ferdy Wild permette a a grandi e piccoli di entrare in contatto con gli animali presenti nelle aree circostanti, svolgendo lezioni di equitazione. Inoltre, gli ospiti potranno anche approfittare dei prodotti enogastronomici a km zero con formaggi, vini e carni artigianali.

