Chiara Ferragni punta sulla semplicità con l'intramontabile abbinamento polo e jeans Look casual all'insegna della semplicità, per Chiara Ferragni, tornata sui social con l'intramontabile abbinamento polo e jeans.

Chiara Ferragni sta gradualmente tornando sui social. L'imprenditrice sta attuando una strategia ben precisa, dopo la bufera che l'ha investita col caso Balocco. Lo scandalo che l'ha coinvolta, cominciato con una sanzione di un milione di euro, attualmente si è trasformato in un'indagine per truffa aggravata. Questo l'ha portata a eclissarsi, ad allontanarsi dai social, dove fan e follower erano abituati a seguirla h24 nella quotidianità lavorativa e familiare. Oggi è molto meno presente e quando si mostra lo fa prevalentemente alle prese con i figli, momenti di vita casalinga assieme a Vittoria e Leone. Sta puntando tutto sulla famiglia e sulla semplicità: anche per quanto riguarda il look.

I look di Chiara Ferragni sui social

Dopo l'esplosione del caso Balocco, Chiara Ferragni ha condiviso sui social un video di scuse in cui si è mostrata visibilmente provata: trucco leggerissimo e un po' sbavato, una semplicissima tuta grigia andata subito sold out. Poi è stata a lungo lontana dai social, settimane in cui è stato solo Fedez a usare i social, mentre lei probabilmente cercava di capire come muoversi.

Si è affidata a due studi legali e un'agenzia di comunicazione, per ricostruire la propria immagine e salvare gli affari. A gennaio è ricomparsa con un maglione blu (il colore della calma e dell'empatia) e ha iniziato a condividere sporadicamente foto a tema familiare.

Al momento sta prediligendo un'immagine molto semplice, quasi da amica della porta accanto. Ha disertato la Milano Fashion Week (ma è tornata in ufficio): per ora al posto dei look glamour tipici dei grandi eventi, sta sfoggiando outfit molto più semplici.

L'outfit "simple" di Chiara Ferragni

Dopo la tuta oversize in stile worker e i pantaloni a vita bassissima con boxer da uomo in vista, Chiara Ferragni è tornata sui social con un altro look all'insegna della semplicità. Lei stessa, nel condividere lo scatto, la scritto una sola parola: "simple". Il look del giorno stavolta prevede un maglioncino beige.

Polo Ralph Lauren

È l'inconfondibile polo Ralph Lauren, come suggerisce l'iconico logo del brand ricamato sul petto e il caratteristico motivo Polo Pony. Costa 387 euro sul sito ufficiale del marchio. Questo capo è stato uno dei must have della scorsa stagione, perfetto per look in stile college e per celebrare l'estetica quiet luxury.

Jeans The Attico

L'abbinamento è dei più intramontabili: un paio di jeans chiari multitasche. Sono di The Attico e costano 1040 euro. Per il momento, insomma, la parola chiave della gestione dei social dell'influencer è "semplicità" che riguarda sia ciò che mostra che come si mostra. Si rivelerà una mossa vincente?