Il ritorno di Chiara Ferragni sui social: perché ha indossato un maglione blu Chiara Ferragni è tornata sui social dopo lo scandalo dei pandori Balocco e lo ha fatto con un dolce messaggio rivolto ai fan. Per quale motivo ha indossato un maglione blu? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni è finalmente tornata sui social dopo il lungo periodo di "pausa digitale" che si era concessa dopo essere stata travolta dallo scandalo dei pandori Balocco. L'ultima volta che aveva utilizzato il suo profilo Instagram era stato quando aveva condiviso il video di pubbliche scuse, successivamente si era chiusa in un "silenzio stampa". Solo a Capodanno era ricomparsa quasi per caso nelle Stories del marito Fedez, che l'aveva immortalata sorridente mentre brindava con gli amici con indosso un abito rosso fuoco coordinato a quello di Vittoria. Ora, però, sembra essere tornata attiva e lo ha fatto con un dolce messaggio rivolto ai fan: in quanti conoscono il motivo per cui ha puntato proprio su un maglione blu per un'occasione simile?

La strategia comunicativa di Chiara Ferragni

Per il ritorno sui social è evidente che Chiara Ferragni abbia cambiato anche la strategia comunicativa, forse consapevole del fatto che il "piano" messo in atto in precedenza non aveva funzionato. Nel messaggio di pubbliche scuse si era mostrata affranta e sfatta e per amplificarlo si era immortalata in tuta, senza trucco e con i capelli legati. Ora le cose sono completamente diverse: innanzitutto non ha posato più su uno sfondo vuoto e neutro, anzi, ha lasciato intravedere una parte dell'arredo della nuova casa milanese in cui si è trasferita da poco più di un mese. Come se non bastasse, ha lasciato i capelli sciolti e perfettamente in piega, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per un trucco leggero ma curato e ben visibile. Niente colori accesi appariscenti o nuance pastello dal mood romantico, ha preferito un blu polvere estremamente rassicurante e distensivo.

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social

Il significato del colore blu

Con ogni probabilità Chiara Ferragni non ha sfoggiato un maglione blu per caso, anzi, attraverso questa precisa scelta cromatica avrebbe voluto lanciare un messaggio simbolico ben chiaro. Ha optato per una tinta polverosa, dunque non brillante, elettrica o vitaminica ma tenue e rassicurante. Fin dall'antichità tutte le sfumature del blu sono sempre state considerate il simbolo dell'introspezione e dell'infinito e dal punto di vista psicologico comunicano fedeltà, stabilità e calma. Il blu è il colore della profondità del mare, dunque della freddezza, del silenzio, della pace, nonché della lealtà e dell'equilibrio. Nel tentativo di ricucire un rapporto stabile e all'insegna della fedeltà con i suoi followers, Chiara sarebbe partita dunque dal significato dei colori indossati, lanciando dei messaggi colmi di significato senza pronunciare neppure una parola.

Il messaggio condiviso da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, il messaggio dedicato ai fan

Oltre alla foto accompagnata dalla didascalia "Mi siete mancati" con tanto di emoticon a forma di cuore, Chiara Ferragni ha dedicato anche un messaggio ai fan che hanno continuato a sostenerla durante questo periodo difficile. Le sue parole sono state: "Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in modo pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere, ripartire. Le persone che vogliono veramente il bene si vedono nel momento del bisogno e io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero".