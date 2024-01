Chiara Ferragn in tuta: indossa i i boxer da uomo e li lascia uscire dai pantaloni Chiara Ferragni è tornata a fare un fit-check sui social ma questa volta in una insolita versione cozy. Ha sfoggiato una tuta oversize, lasciando uscire dai pantaloni dei boxer bianchi maschili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a postare regolarmente sui social dopo lo scandalo dei pandori Balocco (in cui è ancora implicata, tanto da essere stata accusata di truffa aggravata). Certo, in un primo momento aveva dato spazio quasi esclusivamente a foto e Stories di famiglia, ma ora pare che le cose stiano lentamente cambiando (anche se di recente ha preferito disertare la Milano Fashion Week). Da qualche giorno a questa parte ha ricominciato a condividere i suoi "look of the day" e "fit-check", provando così a influenzare le tendenze di stagione. L'avevamo lasciata ieri con la maxi tuta in stile worker, oggi la ritroviamo in una nuova versione cozy super glamour: ecco tutti i dettagli dell'outfit.

La tuta oversize di Chiara Ferragni

Questa mattina Chiara Ferragni ha mostrato il nuovo look cozy scelto per la giornata fatta di impegni lavorativi e momenti "casalinghi". Sullo sfondo dell'area beauty della sua enorme cabina armadio si è immortalata in un video selfie con indosso una tuta grigio scuro firmata Not After Ten, il brand di abbigliamento lanciata dalla sua amica Veronica Ferraro. Si tratta di un modello oversize con due pezzi coordinati: la maxi felpa con cappuccio e zip frontale e pantaloni ampi a vita bassa e con l'elastico arricchito da alcuni laccetti in tinta. Per completare il tutto ha scelto una semplice t-shirt crop in grigio chiaro, lasciando così gli addominali in vista.

Chiara Ferragni con la tuta Not After Ten

Il ritorno dei boxer maschili

A fare la differenza nel look di Chiara Ferragni è stato l'intimo: l'imprenditrice ha indossato dei boxer bianchi tipicamente maschili e li ha fatti uscire dai pantaloni, lasciandoli volutamente in bella vista. Non si tratta della prima volta che il capo di lingerie da uomo è "uscito dai cassetti" per essere trasformato in un must-have, era già successo la scorsa estate quando proprio Chiara ne aveva indossati diversi modelli durante le vacanze sia per uscire che per andare al mare. Ora il trend sembra essere destinato a tornare anche in inverno e a dimostrarlo è il recente fit-check dell'imprenditrice: in quanti prenderanno ispirazione da lei mixando stile cozy e sensualità?

Chiara Ferragni con i boxer maschili in vista