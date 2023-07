I boxer escono dal cassetto: perché sono gli shorts più amati dell’estate 2023 I boxer, il capo intimo maschile per eccellenza, ora sono i pantaloncini più amati dalle ragazze: dietro la tendenza più inaspettata dell’estate 2023 c’è però una ragione precisa.

A cura di Beatrice Manca

Chaira Ferragni in Alezander Wang, Etro, Miu Miu

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Una camicia rubata dall'armadio di lui" consigliavano una volta le riviste di moda alle donne. Poi, con l'invasione della moda genderless, per fortuna le distinzioni ‘lei' e ‘lui' sono sparite. Ma c'è un'ultima cosa da rubare dall'armadio maschile: i boxer. La biancheria intima maschile diventa l'ispirazione per i pantaloncini di tendenza dell'estate 2023.

I boxer, da intimo a tendenza in passerella

La storia della moda è piena di capi e accessori che nascono per una funziona e poi vengono usati per tutt'altro. Tra le giravolte più curiose della moda ci sono quelle legate alla biancheria intima: i reggiseni si portano a vista, come top, le canottiere sono il must di stagione e quest'estate anche i costumi da bagno copiano spudoratamente la lingerie. Ultimi in ordine di apparizione: i boxer. Da sempre rivali dei fascianti slip, i boxer si caratterizzano per essere freschi e leggeri, di solito azzurri, a righe o a quadretti.

I boxer gialli di Etro

A tirarli fuori dal cassetto, letteralmente, è stato Karl Lagerfeld nell'estate 1996, che li fece sfilare sulla passerella di Chanel. Quest'anno sono tornati sulle passerelle di Celine ed Etro, e si confermano gli shorts di tendenza dell'estate 2023. La tendenza è stata anticipata, come sempre, da Chiara Ferragni, che già la scorsa primavera aveva sfoggiato un paio di boxer azzurri di Alexander Wang.

Miu Miu

Come abbinare i boxer seguendo la moda dell'estate 2023

E così, da capo maschile per eccellenza, i boxer sono diventati un capo genderless. Di più: seguendo il trend della lingerie a vista, i boxer ora non si indossano ‘sotto' ai vestiti, ma sono i protagonisti del look. A confermare la popolarità del trend basti guardare la capsule collection di Zara dedicata a Barbie, dove sono in vendita anche i boxer di Ken.

Chiara Ferragni in Alexander Wang

Su TikTok, fenomenale incubatore di tendenze, sono diventati virali i boxer di Uniqlo. Le creator mostrano anche come abbinarli per evitare l'effetto ‘appena uscite dal letto': con una semplice camicia bianca e i sandali in cuoio, o con un crop top, un blazer oversize e sneakers. Oppure c'è la soluzione scandinava: boxer a righe e maglione di cotone a trecce per quando si alza al vento. Ma il trend non sta spopolando solo per ragioni estetiche: i boxer infatti sono freschi e sono molto più economici dei classici shorts da donna. Con pochi euro avrete una fenomenale aggiunta per la valigia del mare!