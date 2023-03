La canottiera è di moda: come indossare il capo must per la Primavera/Estate 2023 Inclusiva, comoda e cool: la canottiera non si nasconde più sotto i vestiti ed è la protagonista delle tendenze di stagione. I look in passerella e gli abbinamenti da provare per la primavera 2023.

A cura di Beatrice Manca

GCDS, Mango, Bottega Veneta

C'era una volta la canottiera a costine, l'indumento intimo maschile per eccellenza. Intimo, quindi, nascosto. La canotta ha attraversato con discrezione i decenni e le mode, rimanendo sopita nel cassetto. La prima rivoluzione avvenne grazie a divi del cinema come James Dean e Marlon Brando, ma è solo negli anni Novanta che la bistrattata canotta si prese la scena, trasformandosi da ‘cafona' a glamour. Oggi ritorna protagonista delle passerelle – da Bottega Veneta a Fendi – grazie alla sua versatilità: è comoda e cool al tempo stesso. Ma soprattutto, è il capo simbolo di un nuovo lusso ‘alla portata di tutti' minimalista e inclusivo. Oggi si indossa non solo in chiave casual: gli abbinamenti da provare per la Primavera/Estate 2023.

Il tank top torna sulle passerelle Primavera/Estate 2023

La canottiera bianca ha aperto le sfilate invernali 2022/23 di Prada e Bottega Veneta, imponendosi tra le tendenze moda del 2023. Del resto, da mesi si parla di un grande ritorno del normcore e del recessioncore, trend che portano una nuova idea di lusso: essenziale, minimalista, discreto. E cosa c'è di più discreto di una canotta bianca a costine, capo per anni ‘sepolto' sotto i vestiti? Con l'arrivo della primavera la tendenza è stata rilanciata dalle passerelle: il tank top ha fatto la sua comparsa nelle collezioni di GCDS – abbinata ai jeans – Tod's, e Ermanno Scervino, fino alle varianti più glamour di Ferragamo e Bottega Veneta.

Accanto alla classica canotta a costine, con le spalline larghe almeno due dita, compaiono declinazioni colorate e glamour: Fendi e ACT N°1 la propongono trasparente, con logo in vista, mentre AndreAdamo la avvolge al corpo in un gioco di sovrapposizioni. La tendenza (genderless) è un successo annunciato: la canottiera è il capo basic per eccellenza, universale e democratico. La indossano gli uomini e le donne, gli adolescenti e gli adulti. Per sua natura è inclusiva: la vera novità è che ora è stata sdoganata anche in contesti impensabili fino a poco tempo fa, dalle passerelle ai red carpet, di giorno e di sera.

Come abbinare la canottiera seguendo la moda Primavera/Estate 2023

Ormai è ufficiale: è ora di aprire i cassetti e ripescare una canottiera bianca. La tendenza infatti è facilissima da seguire e perfetta per il revival del minimalismo anni Novanta che domina questa stagione. La semplicità del tank top lo rende il punto di partenza per look sempre diversi. In primavera è perfetta con jeans e giacca in pelle, alla Marlon Brando, completando l'outfit con anfibi neri o mocassini con il calzino (per restare in tema). Oppure sotto una camicia oversize colorata, con i pantaloni cargo e le sneakers chunky. Per un effetto più sofisticato, provatela in versione aderente con una longuette in colori scuri e slingback. I modelli trasparenti sono perfetti con pantaloni palazzo o sotto un blazer. E la moda inventò la canottiera, di nuovo.