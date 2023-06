È il momento degli hot pants: dai boxer agli shorts, i modelli di tendenza per l’estate 2023 A vita alta o bassa, in jeans o in maglia, gli shorts tornano protagonisti delle passerelle: i modelli più cool per non soffrire il caldo in città.

da sinistra Diesel, Mother, Etro

Corti, anzi cortissimi, tanto che nel 1970 la rivista WWD li definì "hot": mezzo secolo dopo, gli hot pants non sono ancora passati di moda, anzi ritornano protagonisti delle tendenze della Primavera/Estate 2023. Ciò che li rendeva scandalosi all'epoca è il segreto del loro fascino: sono sexy e lasciano libere le gambe. A vita alta o modello culotte, in pelle o in maglia, senza dimenticare gli intramontabili shorts di jeans, ecco tutti i modelli di tendenza da sfoggiare ora.

Gli shorts boxer

Si ispirano ai boxer da uomo e sono il modello più fresco della stagione: sulla passerella di Etro sono apparsi pantaloncini a righe in tessuto satinato, da abbinare a camicie coordinate o canottiere per un effetto ‘pigiama chic'. La prima fan? Ovviamente Chiara Ferragni, che li ha sfoggiati in versione celeste.

Gli short boxer di Etro

I pantaloncini culotte

Il modello più sexy della stagione? Le culotte, corte e aderenti come lingerie: si indossano giocando sul contrasto di una blusa dal taglio morbido, o sotto una camicia oversize. Ma possono anche essere un ottimo strumento di layering se indossati sotto un abito a rete o a una gonna trasparente.

N21

Gli hot pants in maglia

La crochet mania ha preso il sopravvento: gli shorts da avere quest'estate sono in maglia colorata, a righe o con fantasie pop. Sono comodi, morbidi e facili da abbinare: si indossano con un top uncinetto coordinato o in spiaggia insieme al bikini.

Gli shorts in maglia di Benetton

Gli shorts di pelle

La tendenza biker core non smette di affascinare la moda: anche per l'estate la pelle continua a essere protagonista. Gli shorts in pelle sono la tendenza più audace dell'anno: si indossano d'estate giocando per contrasto con un top leggero e romantico, e all'arrivo dell'autunno con collant velati e gli anfibi.

Gli shorts di Ferragamo

Gli short di jeans

Partiamo dalle basi: non c'è estate senza un paio di shorts di jeans. Che arrivino dai negozi o siano frutto di un taglio di forbici, questo capo immortale fa aria d'estate. Gli abbinamenti sono infiniti: camicia colorata e sneakers, top gioiello e sandali alla schiava, o un semplice bikini. Le passerelle però non hanno dubbi: il modo più cool di indossarli è con un top in jeans, per creare un look total denim.

Diesel

Gli hot pants a vita alta

Gli shorts non sono solo casual: da Valentino a Loewe, le passerelle propongono modelli a vita alta dal taglio sartoriale da indossare in chiave bon ton, abbinandoli a camicie col fiocco, mules e mini cardigan coordinati in colorati pastello. Il vantaggio di questo modello? Allunga la figura per effetto ottico, slanciando le gambe.

Loewe

Gli shorts a strisce

D'estate le fantasie regnano sovrane: il modello più vacanziero apparso sulle passarelle è quello a righe verticali che ‘slanciano' la figura. Le righe colorate sono chic e spiritose, ma attenzione a non eccedere con le stampe: abbinateli a un top in tinta unita.