Chiara Ferragni in boxer: quanto vale il look estivo con shorts e accessori firmati Vi siete mai vestite come la vostra migliore amica? Chiara Ferragni lo ha fatto insieme a Veronica Ferraro, sfoggiando un primo look estivo con accessori di lusso.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è alle porte ed è arrivato il momento di preparare il guardaroba all'arrivo del caldo. Chiara Ferragni, sempre un passo avanti in fatto di tendenze, lancia gli shorts più cool della Primavera/Estate 2023: i boxer da uomo. Su Instagram ha condiviso alcune foto insieme alla sua amica Veronica Ferraro: le due influencer vestono simili con camicia e shorts a righe, senza rinunciare a un dettaglio griffato.

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro

I boxer a righe di Chiara Ferragni

Se il caldo vi ha colto alla sprovvista, il look di Chiara Ferragni può essere un'ottima ispirazione: l'imprenditrice digitale ha indossato un crop top bianco sotto una camicia leggera aperta di Prada. Il pezzo forte del look, però, erano gli shorts modello ‘boxer' a righe bianche e azzurre, con l'elastico bene in vista. Ovviamente non si tratta di un capo di biancheria, ma di un modello firmato Alexander Wang che costa oltre trecento euro!

Chiara Ferragni con shorts Alexander Wang

Per completare il look l'imprenditrice ha scelto un paio di occhiali da sole con montatura bianca della sua linea, Chiara Ferragni Brand, e un paio di stivali da motociclista neri, firmati Miu Miu. Il modello, appartenente alla scorsa collezione Fall/Winter, costa circa 1590 euro.

Shorts Alexander Wang (foto Luisaviaroma.com)

Ma il vero dettaglio di lusso è la borsa a tracolla: un modello Hermès color celeste vivo, perfetto per l'estate. Si tratta della Constance Bag di Hermès, un modello esclusivo il cui prezzi non è specificato sul sito. Per avere un'idea, però, basti pensare che sui siti di resell modelli simili vengono venduti anche a 7mila o 10mila euro!

Chiara Ferragni con una borsa Hermès

Tirando le somme: se aggiungiamo all'outfit il prezzo degli orecchini, della camicia (750 euro) e degli occhiali (199 euro) sfioriamo i tremila euro pur senza conoscere il prezzo esatto della borsa. La sua bravura? Combinare tutto con leggerezza e brio, per un risultato glamour senza sforzo.