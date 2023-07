Tendenze mare 2023: i costumi effetto lingerie sono i più sexy dell’estate Se cercate un costume davvero originale per le prossime vacanze provate i bikini o gli interi ‘effetto seta’, ispirati alle forme e ai colori della lingerie.

Pizzi, merletti, colori pastello e tessuti satinati: non stiamo parlando delle ultime tendenze lingerie, ma dei costumi da bagno must per l'estate 2023. Sì, avete capito bene: bikini e interi guardano ai colori e alle forme della biancheria intima, lanciando il trend più sensuale della stagione (che piace anche alle star). Come scegliere e come indossarli (sì, anche di sera).

I bikini effetto lingerie per l'estate 2023

Più romantico del costume a fiori, più originale del bikini colorato e più elegante del due pezzi in lurex: i nuovissimi bikini effetto lingerie vi conquisteranno per la loro originalità e per il loro mood romantico e sexy al tempo stesso. Le varianti sono infinite: c'è il modello satinato con reggiseno a coppe, che ricorda un completino in seta, o il bikini nero con laccetti ispirati al mondo delle guepiere. Il più chic? Quello candido che ricorda un merletto, la variante sofisticata del costume all'uncinetto.

Come abbinare i costumi effetto seta

Il bello di questi costumi? Sia in versione intera che due pezzi fanno un figurone anche fuori dalla spiaggia: per l'aperitivo o la cena in riva al mare si abbinano a una gonna pareo o sotto un abito a rete, senza ripassare da casa. Non possono mancare occhiali da diva e una cascata di catenine, body chain o braccialetti. La variante intera non sfigura neanche in città, sotto ai jeans. Prendere nota in vista del prossimo pool party.