Pandori Balocco e Chiara Ferragni: social e figli nelle mani di Fedez, una task force per salvare gli affari Vacanze di Natale stravolte per Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria. L'obiettivo è uno: uscire da questa crisi che sta divorando la sua carriera e la serenità della sua vita familiare. Per farlo, una task force messa su dal suo staff con ben due studi legali e un'agenzia di comunicazione. Mancherebbero solo le firme, ma sarebbe "una questione di ore".

Vacanze di Natale stravolte per Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria. Non se ne parla di fare le escursioni in montagna che si erano prefissati e nemmeno di godere dei ‘cinquemila chalet' prenotati dalla nota imprenditrice digitale. Quest'anno le uniche vacanze contemplabili sono nella loro nuova casa di Milano, l'unico rifugio possibile durante questa tormenta dei Pandori Balocco.

La task force per salvare Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, dopo la breve passeggiata a Parco Sempione con i figli e la mamma Marina Di Guardo, si è rintanata nuovamente nel suo lussuoso attico a due piani in zona Citylife, a Milano. L'obiettivo è uno: uscire da questa crisi che sta divorando la sua carriera e la serenità della sua vita familiare. A confermarlo è La Stampa, che riferisce alcuni dettagli della task force messa su dal suo staff con ben due studi legali. Il primo sarebbe quello di Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici della vicenda del Pandoro Balocco, mentre per la parte penale il caso passerebbe nelle mani di Marcello Bana. A fare da ponte tra le due realtà è l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba.

Mancherebbero ancora le firme sui contratti ma il quotidiano ne parla come di una "questione di ore". Le tre realtà starebbero costruendo una sinergia in primis per arginare la perdita dei followers dell’influencer (100 mila in meno di una settimana) ma soprattutto per salvare i contratti con brand internazionali e italiani. Specie dopo l’addio di Safilo, che ha allertato tutta la squadra Ferragni brand sull'effetto domino che potrebbe generare:

La preoccupazione più grande riguarderebbe il gruppo Tod’s, che nell’aprile del 2021 aveva voluto Chiara Ferragni nel consiglio di amministrazione. Non solo. Molti gli accordi con marchi di cosmetici e prodotti di bellezza come Arval o Pantene e brand del gusto come Nespresso, ltre a Swinger, per la gioielleria con Morellato, Pigna per la cartoleria, Mofra, che si occupa di calzature e Nanan, specializzata in prodotti per l’infanzia.

Le preoccupazioni per il brand Balocco

Fronte Balocco, invece, si è espresso piuttosto allarmato Antonio Bastardi, segretario Fai Cisl di Cuneo, "preoccupato per il possibile calo di volumi di vendita causati dalla cattiva pubblicità, sarebbe un danno molto serio". Sicuramente, continua Bastardi, "il primo banco di prova sarà Pasqua. Vedremo come andranno le vendite, sperando che il polverone mediatico non penalizzi i lavoratori".

Fedez custode dei figli e dei social

Intanto, la sfera privata è finita nelle mani di Fedez. Il cantante ha deciso di tornare sui social per postare momenti di vita familiare e tentare di salvare almeno una delle due pagine Instagram coinvolte in questo affaire. Foto di Leone e Vittoria con i regali di Natale, i soliti video buffi per restituire una parvenza di normalità e le uscite con il cane Paloma, diventata la vera star della famiglia. Attorno a lui, voci di parenti e amici. Di sua moglie Chiara Ferragni nemmeno l'ombra, totalmente bandita dal racconto di queste feste, sembra essere stata penalizzata con la peggiore delle punizioni che potesse travolgerla: il divieto di postare.