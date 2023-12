Chiara Ferragni al parco con la mamma, Leone e Vittoria: è la prima uscita dopo il caso Balocco L’influencer è stata paparazzata dal Corriere della Sera al Parco Sempione con la mamma Marina Di Guardo e i figli Leone e Vittoria. Si tratta della prima uscita in pubblico dopo il caso Pandoro Balocco che l’ha travolta in questi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni torna a mostrarsi in pubblico. L'influencer e imprenditrice è stata paparazzata dal Corriere della Sera al Parco Sempione con la mamma Marina Di Guardo e i figli Leone e Vittoria. Si tratta della prima uscita dopo il caso Balocco che l'ha travolta in questi ultimi giorni e dopo un periodo di silenzio sui social.

Le foto di Chiara Ferragni al parco con la mamma, Leone e Vittoria

É stato il Corriere della Sera a immortalare Chiara Ferragni in pubblico, per la prima volta dopo le polemiche legate al caso Pandoro Balocco. L'influencer, nella mattina della Vigilia di Natale, si trovava al Parco Sempione insieme alla mamma e ai figli Leone e Vittoria, per trascorrere qualche ora all'aria aperta insieme alla famiglia. Assente il marito Fedez, che non è stato ripreso dagli occhi attenti di fotografi e giornalisti e che probabilmente è rimasto a casa. L'imprenditrice non ha voluto rilasciare dichiarazioni e si è limitata a rispondere "va bene, dai", a chi le ha chiesto come vadano le cose dopo le recenti vicende che l'hanno travolta. Finora, l'unica dichiarazione riguardo le sue condizioni era stata quella della critica di moda Mariella Milani, che aveva detto: "È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni".

Chiara Ferragni, dal caso Pandoro Balocco alle uova di Pasqua: cosa è successo

Di recente, all'influencer è stata comminata una multa da 1 milione di euro per "pratica commerciale scorretta" dopo l'iniziativa del Pandoro Balocco "griffato". L'imprenditrice avrebbe fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro con il logo Chiara Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione in questione (dal valore di 50mila euro) era invece già stata effettuata dalla sola Balocco mesi prima. All'azienda spetta ora una sanzione da 420mila euro.

Con un video pubblicato su Instagram, a qualche giorno di distanza, l'influencer ha chiesto scusa e ha fatto sapere che devolverà 1 milione di euro per sostenere le cure dei bambini. Nel frattempo, però, un'altra vicenda si fa strada, portata alla luce dalla giornalista Selvaggia Lucarelli sulle pagine del Fatto Quotidiano: le uova di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi. La procura di Milano ha aperto una nuova indagine per stabilire se anche dietro l'accordo con l'azienda si sia operato allo stesso modo. Sono quindi tre, attualmente, i filoni indiziari (senza rilevanza penale) che interessano l'influencer.