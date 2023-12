“Chiara Ferragni è distrutta, non esce di casa da giorni”, le parole della critica di moda Milani “Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico e mi ha detto che non esce di casa da giorni, “. Così Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattrice del TG2, ha commentato le recenti vicende che hanno travolto l’influencer e imprenditrice digitale, dal caso Pandoro Balocco al video di scuse pubblicato su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"Chiara Ferragni non esce di casa da giorni". Così ha raccontato all'Adnkronos Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattrice del TG2. L'influencer e imprenditrice digitale sarebbe particolarmente provata dalle situazioni che la stanno travolgendo in questi giorni: dopo il caso del Pandoro Balocco, per il quale è stata accusata di pubblicità ingannevole e ha poi chiesto scusa pubblicamente, è finita nel mirino anche per le Uova di Pasqua Dolci Preziosi, mentre la collaborazione con il brand Safilo è saltata.

Le parole di Mariella Milani, critica di moda

Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattrice del Tg2, ha commentato il caso Chiara Ferragni, sostenendo di aver parlato con un suo amico che le ha fatto alcune rivelazioni: "È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme". La notizia che riguarda l'imprenditrice digitale ha fatto il giro del mondo, finendo anche sulla BBC e sul New York Post. "Chissà se cadranno delle teste", ha commentato Milani. Poi, sul video in cui Ferragni chiede scusa e fa sapere che devolverà un milione in beneficenza per la cura dei bambini, ha aggiunto: "Ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l'azienda che la produce, è andato già sold out".

Il caso Ferragni, cosa è successo

Di recente, all'influencer è stata comminata una multa da 1 milione di euro per "pratica commerciale scorretta" dopo l'iniziativa del Pandoro Balocco "griffato". L'imprenditrice avrebbe fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro con il logo Chiara Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione in questione (dal valore di 50mila euro) era invece già stata effettuata dalla sola Balocco mesi prima. All'azienda spetta ora una sanzione da 420mila euro.

Con un video pubblicato su Instagram, a qualche giorno di distanza, l'influencer ha chiesto scusa e ha fatto sapere che devolverà 1 milione di euro per sostenere le cure dei bambini. Nel frattempo, però, un'altra vicenda si fa strada, portata alla luce dalla giornalista Selvaggia Lucarelli sulle pagine del Fatto Quotidiano: le uova di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi. Anche in questo caso, il ricavato delle vendite non sarebbe andato all'associazione, come inizialmente dichiarato.