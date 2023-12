Chiara Ferragni e le uova di Pasqua Dolci Preziosi, l’azienda: “Mai legato la donazione alle vendite”

Cerealitalia I.D. SpA, proprietaria del marchio ”Dolci Preziosi”, smentisce quanto sostenuto da Franco Antonello, fondatore dell’associazione I bambini delle fate. L’azienda non avrebbe mai chiesto di scrivere che la donazione all’associazione fosse legata alle vendite.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Dopo l'articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, che narra le modalità in cui si sarebbe svolta la campagna pubblicitaria sulle uova di Pasqua di Chiara Ferragni, arriva la rettifica di Cerealitalia. L'azienda proprietaria del marchio Dolci Preziosi ha smentito le dichiarazioni di Franco Antonello, fondatore dell'associazione i Bambini delle Fate a cui si collegava l'iniziativa commerciale delle uova benefiche. Ma andiamo con ordine.

Franco Antonello, contattato da Selvaggia Lucarelli, ha precisato di non avere mai parlato con Chiara Ferragni. Poi, ha sostenuto che inizialmente l'azienda proprietaria del marchio Dolci Preziosi gli avrebbe proposto di scrivere che le vendite delle uova fossero legate alla donazione all'associazione I bambini delle fate. Le sue parole sono state:

Loro volevano scrivere che la donazione era legata alle vendite, noi ci siamo rifiutati e abbiamo permesso di usare l’espressione ‘Sosteniamo i Bambini delle fate’. […] Ci sono stati donati da Dolci Preziosi un anno 12.000 euro e l’altro 24.000 euro. […] Mi stupisce che abbiano dato 700.000 euro per il testimonial e 12.000 euro per il sociale, è una vergogna.

Dalla collaborazione con Dolci Preziosi per le uova di Pasqua, Chiara Ferragni avrebbe incassato: "500.000 euro nel 2021 e 700.000 circa nel secondo anno (2022)", lo ha fatto sapere l'imprenditore di Dolci Preziosi Franco Cannillo.

Regione Lombardia smentisce Fedez: "I posti letto ricavati durante la pandemia erano 14, non 150"

Con un comunicato, Cerealitalia ha smentito le parole di Franco Antonello. Secondo quanto riportato, l'azienda non avrebbe mai tentato di legare la donazione alle vendite:

In relazione all'articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato su ilfattoquotidiano.it dal titolo "Ferragni, non basta la patacca-pandoro: ora tocca alle uova", l'azienda Cerealitalia I.D. SpA, proprietaria del marchio "Dolci Preziosi", ritiene doveroso effettuare le seguenti precisazioni rispetto al contenuto dello stesso. L'azienda Cerealitalia I.D. SpA si dissocia dal contenuto presente nell'articolo relativamente alle dichiarazioni del Sig. Franco Antonello, fondatore dell'Impresa Sociale "I Bambini delle Fate", in relazione ad una presunta volontà dell'azienda Cerealitalia di scrivere che il contributo erogato dall'azienda stessa all'Impresa Sociale, fosse legato alle vendite delle uova "Dolci Preziosi – Chiara Ferragni".