Chiara Ferragni, il look total black con pantaloni in ecopelle e pancia scoperta Chiara Ferragni ha condiviso sui social un look sui toni del nero tra crop top e pantaloni in ecopelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha ripreso la sua attività social. Come spiegato da alcuni esperti, l'imprenditrice digitale sta cercando di superare la bufera mediatica e giudiziaria legata al caso Balocco, alternando momenti di vita privata a contenuti pubblicitari. Tra gite in montagna e giochi con i figli Leone e Vittoria, l'influencer continua anche a postare i suoi outfit.

L'outfit total black di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sceglie un look dark per una giornata ricca di impegni di lavoro. L'influencer ha scattato un selfie nella cabina armadio della sua casa di Milano per immortalare il suo outfit del giorno. I capelli biondi, ormai sempre più lunghi, fanno da contrasto alla mise total black. In queste settimane siamo abituati a vedere la chioma biondo cenere di Chiara Ferragni sempre più voluminosa, tanto che lei stessa l'aveva definita simile a quella di un leone. Nelle ultime ore, però, l'influencer ha postato una serie di scatti che la ritraggono con i capelli super piastrati e lisci, evidenziando ancora di più le lunghezze.

I capelli lisci di Chiara Ferragni

Per quanto riguarda il look, i pantaloni in ecopelle neri si abbinano a un cardigan a treccia, motivo ripreso anche dal crop top. L'outfit tutto sui toni del nero si abbina a un paio di stivaletti zipped di The Row, uno dei brand simbolo della tendenza quiet luxury. Questi ankle boots vengono venduti online a 1.550 euro. Per questo inizio di febbraio, Chiara Ferragni cambia anche la manicure, abbandonando la french manicure colorata sui toni del blu, per optare per un più tradizionale color nude.

Chiara Ferragni