Chiara Ferragni, i capelli stanno crescendo: "Oggi come un piccolo leone" Chiara Ferragni ha ricominciato a postare regolarmente dopo lo scandalo dei pandori Balocco. Questa volta si è concentrata sui capelli: a quasi un anno dal drastico taglio sanremese, ha deciso di farli crescere.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo un momento particolarmente difficile dal punto di vista lavorativo: dopo essere finita al centro dello scandalo dei pandori Balocco, si è presa una lunga pausa dai social per far "calmare le acque" a livello mediatico. Sebbene la questione non sia stata ancora risolta, visto che verrà giudicata in tribunale, l'imprenditrice ha ripreso lo stesso a postare ma concentrandosi soprattutto sui dolci momenti trascorsi in famiglia. Lo scorso weekend, ad esempio, ha disertato la Milano Fashion Week per la prima volta nella sua carriera e lo ha fatto per concedersi una breve vacanza in montagna con mamma, sorella e figli. Ora è rientrata in città e, oltre a essere tornata a lavoro, ha anche ricominciato a fare dei primi piani sui suoi look.

Il cambio look di Chiara Ferragni

I fan di Chiara Ferragni si erano ormai abituati ai suoi fit-check ma da quando è scoppiato il caso dei pandori Balocco hanno dovuto imparare a farne a meno. Nelle ultime ore, però, le cose sembrano essere in parte cambiate: l'imprenditrice non solo ha mostrato l'outfit scelto per la giornata lavorativa, ha anche dato un aggiornamento sui suoi capelli. Poco meno di un anno fa, per la precisione prima della serata di debutto di Sanremo 2023, ci aveva dato un taglio netto, sfoggiando sul palco un inedito caschetto corto. Ora, sarà perché vuole lasciarsi il passato alle spalle o perché semplicemente ha cose più importanti a cui dedicarsi oltre al parrucchiere, ma la cosa certa è che si sta facendo crescere la chioma.

Chiara Ferragni con le beach waves

Chiara Ferragni in versione leoncino

Sui social Chiara Ferragni ha condiviso dei selfie in primissimo piano per rivelare il nuovo hair look: indossa un maglioncino a righe grigie e beige e sfoggia un'insolita chioma dallo stile wild. Per l'inverno ha infatti puntato su delle beach waves naturali, dando così del volume extra in modo naturale all'intera chioma. Nella didascalia ha poi scritto: "I capelli stanno crescendo. Oggi sono un piccolo leone" (con tanto di emoticon a forma del re della savana). Insomma, l'imprenditrice pare essersi stancata del long bob: nei prossimi mesi tornerà a sfoggiare delle lunghezze extra? L'unica cosa certa è che anche in versione "leoncino" continua a essere super fashion.

Chiara Ferragni in versione "leoncino"