Chiara Ferragni sta facendo crescere i capelli: la trasformazione in meno di un anno Chiara Ferragni ha tagliato i capelli in modo drastico circa un anno fa ma ora ha deciso che è arrivato il momento di tornare "alle origini". La sua chioma sta crescendo e non potrebbe esserne più fiera.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a essere attiva sui social dopo essere stata a lungo a distanza da Stories, foto e video a causa dello scandalo dei pandori Balocco. Ad oggi è ancora accusata di truffa aggravata ma ha intenzione di risolvere la questione in tribunale, evitando di affrontarla in una sede tutt'altro che ufficiale come Instagram. Certo, ha disertato sia la Settimana della Moda di Milano che quella dedicata all'Haute Couture di Parigi, ma è chiaro che probabilmente si tratta di una precisa strategia di marketing. Al momento, infatti, si dedica esclusivamente alla famiglia, approfittando delle uscite e degli impegni lavorativi per rivelare i suoi tanto amati "look of the day". L'unico cambiamento che sembra voler apportare alla sua immagine? Riguarda i capelli: ecco come si è mostrata.

Chiara Ferragni, l'evoluzione dell'hair look

Lo scorso anno Chiara Ferragni ha vissuto una delle esperienze più incredibili della sua vita: quella sul palcoscenico del Festival di Sanremo, dove ha ricoperto i panni di co-conduttrice nella prima e nell'ultima serata. Ha già parlato abbondantemente della sua prima volta all'Ariston nello speciale della serie The Ferragnez ma di tanto in tanto sui social non può fare a meno di ricordare quelle emozioni speciali. Ad accompagnare quei momenti è stato un cambio look davvero drastico di cui ancora oggi sfoggia "gli effetti": esattamente 12 mesi fa l'influencer ci ha "dato un taglio", puntando tutto su un caschetto corto e netto e cha continuato a spuntare anche nei mesi successivi.

Chiara Ferragni con i capelli lunghi

I capelli di Chiara Ferragni ieri e oggi

Ora, sarà perché ha voglia di lasciarsi il passato alle spalle o perché semplicemente la fase "capelli corti" è terminata, ma la cosa certa è che Chiara Ferragni sembra voler cambiare di nuovo l'hair look. Da qualche settimana sta sottolineando spesso che la sua chioma sta crescendo: dopo essersi mostrata in versione "leoncino", nelle ultime ore ha confrontato le foto di ieri e oggi al motto di "Now vs. April 2023". Il risultato? È ormai evidente che il caschetto sta diventando solo un lontano ricordo, i capelli stanno diventando sempre più lunghi tanto da superare le spalle anche quando sono mossi. In quanti preferiscono Chiara Ferragni con la chioma lunga?