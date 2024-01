La nuova strategia social di Chiara Ferragni: le tappe dopo il caso Balocco dal silenzio alle pubblicità In queste settimane Chiara Ferragni ha modificato l’uso dei social. Dal caso Balocco in poi ecco come sta gestendo i canali e come sta scegliendo i contenuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @chiaraferragni

Chiara Ferragni nelle ultime settimane ha dovuto modificare il suo approccio ai social, il suo modo di porsi nei confronti di fan e follower. Benché la sua community di affezionati non abbia mai smesso di sostenerla in questo momento di difficoltà, la schiera degli haters dall'altra parte è stata molto dura e critica nei suoi confronti. L'esplosione del caso Balocco l'ha messa al centro di una bufera giudiziaria e mediatica: difatti per correre ai ripari ha chiesto l'aiuto di due studi legali e un'agenzia di comunicazione. La task force è attiva per salvare gli affari e la reputazione dell'imprenditrice. Attualmente è indagata per truffa aggravata, non solo per il pandoro realizzato con Balocco ma anche per le collaborazioni con Trudi e Dolci Preziosi. Da dicembre a oggi la sua strategia social è cambiata, si percepisce che c'è una gestione nuova dei contenuti, finalizzata a recuperare credibilità gradualmente. Fino a questo momento si possono identificare alcuni passaggi ben precisi di questo percorso ben studiato.

Chiara Ferragni sceglie il silenzio

L'esplosione del caso Balocco è stata un fulmine a ciel sereno, del tutto inaspettato. Chiara Ferragni è diventata assoluta protagonista di giornali e tg, tutti hanno parlato della sua vicenda ininterrottamente, anche sulla stampa estera. Dal canto suo, lei è riuscita a mantenere una certa freddezza. Non tutti sarebbero riusciti ad aspettare che le acque si calmassero, l'istinto avrebbe forse portato chiunque a rilasciare immediatamente delle dichiarazioni, rischiando il passo falso sulla scia della rabbia. Per quanto fosse prevedibile e dovuta una sua esposizione in prima persona, data la grandezza della vicenda, lei lo ha fatto aspettando che la bolla si sgonfiasse leggermente. È stata per giorni lontana dai social, nel silenzio più assoluto, qualcosa di mai visto prima, visto che era solita condividere istantanee della sua quotidianità familiare e lavorativa praticamente 24 ore su 24.

Instagram @chiaraferragni

Il video di scuse dell'imprenditrice

Il ritorno sui social dell'imprenditrice è stato nel segno delle scuse. Chiara Ferragni quando è ricomparsa su Instagram dopo giorni di silenzio, lo ha fatto con un video che in tanti si aspettavano. Ha ammesso un errore di comunicazione e lo ha fatto con un tono commosso. Ha scelto di apparire con un'immagine molto casual: struccata e in tuta, davanti a una parete grigia. Una veste molto diversa da quella glamour a cui fan e follower erano abituati.

Chiara Ferragni nel video di scuse

Il ritorno sui social nel segno della famiglia

Dopo il video di scuse, l'imprenditrice ha ripreso a usare i social quasi quotidianamente, ma con un drastico cambiamento. Messi da parte momentaneamente foto e video di serate glamour, sfilate e viaggi, ha dato la priorità a contenuti a tema familiare. I figli Leone e Vittoria sono diventati assoluti protagonisti, come a voler ribadire il suo ruolo di madre e la grande importanza data a queste vesti, una sorta di ancora di salvezza nel momento di crisi, la sua oasi felice di pace e tranquillità.

Instagram @chiaraferragni

Chiara Ferragni ricomincia coi fit check tra casa e lavoro

Quest'anno Chiara Ferragni non ha partecipato alla Settimana della Moda di Milano e ha disertato anche la Paris Fashion Week. Ciò nonostante ha comunque ripreso in mano le questioni lavorative. Non è un periodo facile: basti pensare a tutte le collaborazioni che ha perso. Prima è saltata quella con Safilo per motivi etici; poi si è tirata indietro Coca Cola. Attualmente l'imprenditrice è tornata in ufficio come testimoniato attraverso le foto scattate in showroom. E sono tornati anche i fit check nella sua immensa cabina armadio: resta pur sempre una fashion addicted!

Instagram @chiaraferragni

L'influencer segnala gift e adv

Chiara Ferragni era solita pubblicizzare diversi brand sui suoi social. Attualmente invece è Chiara Ferragni Brand l'unico che si vede su Instagram: sta mostrando le sue linee di accessori e di make-up, di cui va molto fiera. Spicca l'hashtag #adv sui suoi contenuti. Per gli influencer le regole si stanno facendo più rigide, sul fronte delle sponsorizzazioni e soprattutto della beneficenza. Non a caso si è reso necessario approvare in tempi brevi un ddl apposito. Ora le regole si faranno ferree, con obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, con multe da 5 mila a 50 mila euro o addirittura alla sospensione dell'attività.