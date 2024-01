Cosa prevede il ddl Ferragni approvato in Cdm: le regole per la beneficenza e le multe dopo il caso Balocco Approvato oggi il ddl Ferragni dopo il caso Balocco. Il Cdm ha varato le nuove regole per fare beneficenza in Italia, con l’obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza: si rischiano multe da 5mila a 50mila euro, fino alla sospensione dell’attività. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si è concluso il Consiglio dei ministri, che ha esaminato oggi diverse questioni, dal provvedimento sull'Election day, che stabilisce un'unica data per il voto di amministrative e europee, ai ddl Beneficenza e Cybersecurity, con una stretta sugli hacker. Nel cosiddetto ddl Ferragni, dal nome dell'influencer indagata per truffa aggravata per il caso del pandoro Balocco, sono contenute norme sulla trasparenza: ad esempio vengono specificate le informazioni obbligatorie da indicare sul prodotto venduto a scopo benefico.

All’ordine del giorno c'era anche il ddl ‘recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali', in vista anche della missione navale nel Mar Rosso a cui parteciperà anche il nostro Paese, e tre decreti legislativi con ‘disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane', ‘disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare' e ‘disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale'.

Tra le misure che sono state varate c'è anche la prestazione universale per anziani ultraottantenni, che prevede 1000 euro in mese, dal 1 gennaio 2025, per le persone non autosufficienti indigenti e gravissimi.

Cosa dice il ddl Ferragni con le nuove norme per fare beneficenza in Italia

Il provvedimento appena approvato in Consiglio dei ministri include nuove regole per fare beneficenza in Italia, alla luce anche del caso dell'influencer Chiara Ferragni.

Il testo del ddl è composto da 5 articoli in cui si fissano le informazioni che i produttori sono tenuti a dare sulle attività di beneficenza, le modalità e i tempi di comunicazione all'Autorità garante per il mercato e la concorrenza, e le sanzioni, che vanno da 5.000 a 50mila euro fino alla sospensione dell'attività, in caso di violazioni reiterate.

Secondo lo schema del disegno di legge i produttori o i professionisti devono riportare "sulle confezioni dei prodotti" il "soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; le finalità a cui sono destinati i proventi della Beneficenza; l'importo complessivo destinato alla Beneficenza, se predeterminato; ovvero, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla Beneficenza per ogni unità di prodotto".

"I produttori e i professionisti forniscono le indicazioni – si sottolinea – anche nell'ambito delle pratiche commerciali e in particolare nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Il medesimo obbligo è previsto per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto".

"Prima di porre in vendita i prodotti – si legge ancor – il produttore o il professionista comunica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato: le informazioni" sulla beneficenza e "il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza".

"Entro tre mesi dalla scadenza del termine" va poi comunicato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il "versamento dell'importo destinato alla beneficenza".

Le multe per chi non rispetta le nuove regole sulla beneficenza

"Chiunque violi le disposizioni previste", si specifica nella bozza, rischia una sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro. "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica, anche per estratto, i provvedimenti sanzionatori adottati su una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista", si aggiunge.

"In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa da 5mila euro a 50mila euro. La misura delle sanzioni è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi".

Se si prosegue con la violazione delle norme si rischia anche la sospensione dell'attività, anche se nell'ultima bozza circolata non è più esplicita la previsione della sospensione da un mese a un anno in caso di violazioni reiterate. Nell'ultima versione del testo è presente però il richiamo all'articolo 27 del Codice del consumo che, sulla tutela amministrativa e giurisdizionale in caso di pratica commerciale scorretta, dà all'Antitrust la possibilità di disporre quel tipo di sanzione nei casi di reiterata inottemperanza, nonché la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette in casi di particolare urgenza.