Il nuovo modo di comunicare di Chiara Ferragni: dopo il caso Balocco regali e pubblicità sono tutti segnalati Chiara Ferragni è indagata per il caso del pandoro Balocco. Dopo un prolungato silenzio, è tornata sui social, che sta gestendo in modo diverso.

Quello che è stato ormai ribattezzato caso Balocco, sta avendo non poche ripercussioni nella vita di Chiara Ferragni e sembra avrà delle conseguenze più in generale su tutti gli influencer e i creator. Da quando è finita nella bufera la collaborazione tra l'imprenditrice e l'azienda dolciaria, si è acceso un dibattito più ampio sull'intero modo di gestire campagne social, pubblicità e beneficenza. Si sta sviluppando la consapevolezza che servono norme specifiche per regolare il modo in cui si realizzano questi contenuti, nel massimo della chiarezza verso i consumatori e senza zone d'ombra. Chiara Ferragni stessa ha già corretto il tiro.

Come è cambiata la comunicazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è indagata dalle Procure di Milano e Cuneo per il caso del pandoro Balocco, ma dovrà rispondere anche per le uova pasquali realizzate con Dolci Preziosi e per la bambola Trudi realizzata nel 2019. A questo si aggiunge la multa da 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta. Attualmente l'imprenditrice è seguita sa due studi legali e uno di comunicazione, con lo scopo di salvare gli affari ma anche l'immagine: il rischio è che la sua figura abbia perso credibilità e non ci sia più fiducia nei suoi confronti né interesse. Basti pensare che ha perso due grosse collaborazioni: Salfilo si è tirata indietro e poi anche Coca Cola ha fatto dietrofront. L'influencer ha preferito stare lontana dei social a lungo: è tornata online con un messaggio di scuse e ha dato la precedenza a contenuti a tema familiare, con protagonisti soprattutto i figli.

Gradualmente, però, sta anche tornando attiva sul fronte lavorativo, mostrandosi oltre che come mamma anche come imprenditrice. Possiede un brand che porta il suo nome ed è sempre stata molto attiva, nel mostrare le sue collezioni, da quelle di abbigliamento al make-up. I suoi prodotti sono tornati protagonisti e in tutti i contenuti dedicati alle linee del suo marchio compare la sigla #adv. L'e-commerce di Chiara Ferragni Brand è assoluto protagonista mentre sono sparite molte altre pubblicità.

Come cambieranno i social

Giorgia Meloni è intervenuta a Quarta Repubblica promettendo in tempi brevi l'approvazione di una nuova norma (chiamata provvisoriamente "legge Ferragni") con l'obiettivo di tutelare i consumatori e garantire la massima trasparenza quando si mettono in atto operazioni benefiche. La premier ha ammesso:

La vicenda ha fatto vedere che effettivamente c'è un buco normativo. Quindi noi adesso stiamo facendo una norma che dice che per le attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico sulla confezione di quello che vendi devi specificare a chi vanno le risorse, quante risorse vanno in beneficenza.

Il significato delle sigle che usano gli influencer

La sigla #adv indica appunto la pubblicità. Le altre sigle ricorrenti sui social, che gli ingluencer sono tenuti a usare, sono #giftedby e #supplied. La prima formula indica che un oggetto è stato regalato all’influencer e non c'è stato compenso per pagare una pubblicità. La seconda dicitura indica che si è accettato di ricevere della merce, ma anche qui gratuitamente, in cambio di visibilità.