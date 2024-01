Chiara Ferragni, l’originale nail art per l’inverno è la doppia french manicure colorata Chiara Ferragni ha scelto una manicure colorata e semplice: una doppia French Manicure. Sarà il trend dell’inverno? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Dopo la lunga assenza e il prolungato silenzio, Chiara Ferragni sta gradualmente tornando sempre più presente sui social. Si è presa una pausa, nel momento in cui è esploso il caso Balocco, ma ora sta riprendendo a tenere aggiornata la sua community circa la quotidianità familiare e lavorativa. Ai fan non è sfuggita la sua nuova manicure, minimal e colorata, perfetta da copiare per l'inverno se si cerca un look semplice ma capace di dare un tocco sbarazzino, senza eccessi.

La manicure di Chiara Ferragni

L'avevamo lasciata, durante le feste, con una mancure luccicante e "stellare" nei toni del blu, che l'aveva accompagnata per tutto il periodo natalizio. Poi la vita dell'imprenditrice è stata stravolta dal caso Balocco, che l'ha costretta a stare offline per un bel po'. Attualmente è indagata dalle Procure di Milano e Cuneo non solo per il pandoro realizzato con l'azienda dolciaria nel 2022, ma anche per la collaborazione con Trudi e quella con Dolci Preziosi (una bambola e delle uova di Pasqua).

Ora l'imprenditrice è di nuovo presente quotidianamente sui social: sta dando molto spazio a contenuti a tema familiare, ma piano piano sta ricominciando a proporre anche contenuti legati alla sua professione e alle sue passioni, moda e beauty in primis. Ai fan non è sfuggita la sua nuova manicure, più semplice della precedente ma ugualmente d'impatto.

Che cos'è la Double french manicure

Dimenticatevi la classica French manicure con la lunetta bianca. Questa nail art è una delle più apprezzate, un grande classico intramontabile, perfetto per chi cerca qualcosa di curato e raffinato, capace di esaltare le unghie con naturalezza ed eleganza. Si può realizzare su tutte le tipologie di unghie: lunghe, corte, a mandorla, squadrate.

Ovviamente di questo stile esistono diverse versioni, capace di vivacizzarlo e impreziosirlo un po' di più: si possono applicare sticker e strass, si può optare per una lunetta colorata (magari toni pastello come Valentina Ferragni in primavera) o dare un tocco brillante con dei glitter (come Diletta Leotta a Capodanno). L'alternativa è osare con una doppia lunetta.

Quest'ultima tipologia prende il nome di Double French, una manicure "doppia": si può realizzare con la seconda mezzaluna disegnata vicino alle cuticole o con due micro linee ravvicinate sulla parte esterna. Chiara Ferragni ha optato per questa seconda soluzione, scegliendo un blu acceso sulle unghie dalla linea arrotondata. Sarà questo il trend di stagione tutto da copiare?